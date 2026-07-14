Σε εξέλιξη η απεργιακή συγκέντρωση στα Προπύλαια με τη συμμετοχή της ΑΔΕΔΥ και φοιτητικών συλλόγων (φωτογραφίες)

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ στα Προπύλαια, το μεσημέρι της Τρίτης, 14 Ιουλίου, με τη συμμετοχή φοιτητικών συλλόγων, εργατικών σωματείων και δημοσίων υπαλλήλων.

Η ΑΔΕΔΥ εκφράζει την αντίθεσή της στην κυβερνητική πρόταση για την άρση της μονιμότητας στο Δημόσιο. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της κινητοποίησης έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 11:00 έως τη λήξη του ωραρίου.

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ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι η κινητοποίηση εντάσσεται στον αγώνα για την υπεράσπιση της μόνιμης και σταθερής εργασίας στο Δημόσιο, καθώς και για τη διεκδίκηση καλύτερων μισθολογικών και εργασιακών συνθηκών. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν και φοιτητικοί σύλλογοι, οι οποίοι εκφράζουν την αντίθεσή τους στις προτεινόμενες αλλαγές του άρθρου 16 του Συντάγματος. Όπως αναφέρουν, ενδεχόμενη αναθεώρηση που θα επιτρέψει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων ενδέχεται να επηρεάσει τον δημόσιο χαρακτήρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ εκφράζουν ανησυχίες για πιθανές επιπτώσεις στην αξία των πτυχίων και στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Αντίστοιχες κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται και σε άλλες πόλεις της χώρας, με τους φοιτητικούς συλλόγους να δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν και θα κλιμακώσουν τις δράσεις τους το επόμενο διάστημα.

Παράλληλα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή στο κέντρο της πόλης, με την οδό Πανεπιστημίου να παραμένει κλειστή, ενώ θα ακολουθήσει πορεία προς την Βουλή.