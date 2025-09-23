Μητσοτάκης – Ερντογάν: Το παρασκήνιο πίσω από την αναβολή της συνάντησής τους στην Νέα Υόρκη – Αναζητείται νέα ημερομηνία

Νέα ώρα προκειμένου να γίνει το τετ – α – τετ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο των εργασιών του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη αναζητούν από κοινού Αθήνα και Άγκυρα.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές η αναβολή της συνάντησης έγινε «κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς, λόγω της συμμετοχής του Τούρκου Προέδρου σε συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών, την οποία διοργανώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ».

Είναι γνωστό ότι για την τουρκική διπλωματία οι εξελίξεις στη Λωρίδα της Γάζας αποτελούν κορυφαίο θέμα στην αντζέντα της εξωτερικής πολιτικής αυτό το διάστημα και η αναβολή της συνάντησης του Τούρκου Προέδρου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό αποτελούσε μονόδρομο.

Την ίδια ώρα η Αθήνα εμφανίζεται αισιόδοξη ότι τις επόμενες ώρες θα βρεθεί ο χρόνος προκειμένου να γίνει η συνάντηση των δύο ηγετών. Ο Τούρκος Πρόεδρος αναμένεται να παραμείνει στη Νέα Υόρκη για τα επόμενα δύο εικοσιτετράωρα, καθώς την Πέμπτη (25.09) αναμένεται να γίνει δεκτός από τον Λευκό Οίκο.

Χαμηλές προσδοκίες από την Αθήνα

Παρά το γεγονός ότι η συνάντηση Ελλάδας -Τουρκίας που είχε προγραμματιστεί αναβλήθηκε, η Αθήνα δεν υποβάθμισε τη σημασία της. Εξ αρχής, οι ελληνικές προσδοκίες παρέμεναν συγκρατημένες, καθώς δεν αναμένονταν απτά αποτελέσματα πέραν της πιθανής συμφωνίας για την ημερομηνία διεξαγωγής του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας – μιας διαδικασίας που παραμένει «παγωμένη» εδώ και καιρό. Παρ’ όλα αυτά, η ακύρωση του ραντεβού δεν θεωρείται αμελητέα εξέλιξη.

Η ελληνική πλευρά συνεχίζει να επενδύει στην ενεργή εξωτερική πολιτική, διατηρώντας σταθερά τις κόκκινες γραμμές της. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε καταστήσει σαφές ότι προτίθεται να θέσει στον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν το μείζον ζήτημα του casus belli, το οποίο η Ελλάδα θεωρεί απαράδεκτο και αντίθετο με το διεθνές δίκαιο.

Παράλληλα, η Αθήνα έχει διαμηνύσει πως θα μπλοκάρει την τουρκική συμμετοχή στο ευρωπαϊκό εξοπλιστικό πρόγραμμα SAFE, ύψους 150 δισ. ευρώ, εφόσον η Άγκυρα συνεχίζει να διατηρεί ρητορική απειλών κατά της Ελλάδας.

Κυβερνητική στρατηγική παραμένει η διατήρηση των ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας με την Τουρκία, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να ξεκαθαρίζει ότι «η κυβέρνηση δεν θέτει ούτε καν σε συζήτηση ζητήματα εθνικής κυριαρχίας».

Όπως σημείωσε, η Αθήνα επιλέγει τον δρόμο του ρεαλιστικού διαλόγου και όχι έναν «ψευτοπατριωτισμό που μικραίνει τη χώρα», στέλνοντας σαφές μήνυμα υπευθυνότητας και αποφασιστικότητας.