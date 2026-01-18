Λούβρο: Βίντεο ντοκουμέντο από τη θεαματική κλοπή – Έσπασαν τις βιτρίνες με τροχό

Ένα νέο βίντεο από την περίφημη «κλοπή του αιώνα» στο Λούβρο έρχεται στο φως, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες από τη διάρρηξη της 19ης Οκτωβρίου, όταν μέσα σε μόλις 7 λεπτά οι δράστες κατάφεραν να εισβάλουν και να αρπάξουν αυτοκρατορικά κοσμήματα από ένα από τα πιο γνωστά μουσεία του Παρισιού.

Τις εικόνες δημοσίευσε η Le Parisien, η οποία είχε στη διάθεσή της τα πλάνα αμέσως μετά το περιστατικό, αλλά δεν τα είχε παρουσιάσει μέχρι τώρα. Αποσπάσματα από την εκπομπή που θα προέβαλε τα ντοκουμέντα αναρτήθηκαν στο Instagram. Στα πλάνα φαίνεται ένας από τους δράστες, ντυμένος με κίτρινο γιλέκο και μαύρα ρούχα, να προσπαθεί να σπάσει μια βιτρίνα χρησιμοποιώντας τροχό και χτυπήματα για να αρπάξει τα κοσμήματα, ενώ στη συνέχεια συνεργάζεται με τον συνεργό του για να ανοίξουν και δεύτερη βιτρίνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα πλήρη πλάνα φαίνεται πως οι δύο κουκουλοφόροι εισβάλλουν στην αίθουσα αφού πρώτα έσπασαν ένα παράθυρο στον πρώτο όροφο. Ο δράστης με το κίτρινο γιλέκο κατευθύνεται απευθείας στη βιτρίνα με τα «κοσμήματα του Ναπολέοντα», ενώ ο δεύτερος, που φορά κράνος, κινείται πιο αργά και αποσπά την προσοχή των φύλακων, οι οποίοι ακολουθούν το πρωτόκολλο ασφαλείας και οδηγούν τους επισκέπτες στο πίσω μέρος της αίθουσας. Στη συνέχεια ο δεύτερος δράστης στρέφεται προς τη βιτρίνα με τα «κοσμήματα των βασιλικών οικογενειών».

Τρεις μήνες μετά τη ληστεία, τα τέσσερα άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στη συμμορία βρίσκονται στη φυλακή, ωστόσο τα κοσμήματα παραμένουν άφαντα. Κανείς δεν γνωρίζει αν είναι κρυμμένα σε θυρίδα στο εξωτερικό, κάπου στη Γαλλία ή ακόμη και στον πάτο του Σηκουάνα.

«Ο βασικός μας στόχος είναι να εντοπιστούν και να επιστραφούν τα κοσμήματα», τόνισε η γενική εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκού.