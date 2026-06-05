Νέο «σόου» Ράμα: «Ο Θεός, το σεξ και η ΕΕ, είναι τα τρία πράγματα που δεν μπορείς να προβλέψεις μόλις η Αλβανία μπει στην ΕΕ»

«Υπάρχουν τρία πράγματα που δεν μπορείς να προβλέψεις: Ο Θεός, το σεξ και η ΕΕ» δήλωσε ο Έντι Ράμα, όταν ρωτήθηκε για την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας, κατά την άφιξή του στη σύνοδο ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων στο Μαυροβούνιο.

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας η συγκεκριμένη θέση διατυπώνεται εδώ και καιρό από την αλβανική πλευρά και πλέον φαίνεται να βρίσκει μεγαλύτερη ανταπόκριση στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, χωρίς ωστόσο να θεωρεί ότι οι κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα είναι επαρκείς.

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«Αν θέλετε να στείλετε ένα ισχυρό μήνυμα στον κόσμο, τώρα είναι η στιγμή. Βρισκόμαστε όλοι γύρω από το ίδιο τραπέζι και θα πρέπει να έχουμε όλοι ένα ειδικό καθεστώς. Δεν είναι πολύ αργά, αλλά δεν είναι αρκετό» δήλωσε σε δημοσιογράφους πριν από την έναρξη της συνόδου.

Ο Ράμα υποστήριξε επίσης ότι τα επιχειρήματα περί κινδύνων από τη διεύρυνση έχουν πλέον ξεπεραστεί, σημειώνοντας ότι πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια, ενώ ο ίδιος εξακολουθεί να συμμετέχει στις σχετικές συζητήσεις για την ένταξη της Αλβανίας. Albania's PM Edi Rama:



When Albania joins the EU, there are three things you can't predict. Three.



God, sex, and the EU. pic.twitter.com/KroAC5x2Um June 5, 2026

Επιπλέον, αναφερόμενος στο πότε θα ενταχθεί η Αλβανίας στην ΕΕ δήλωσε: «Ο Θεός, το σεξ και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν να προβλεφθούν».