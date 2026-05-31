Λάρισα: Τρόμος για έγκυο μετά από εισβολή διαρρήκτη στο σπίτι της

Στιγμές φόβου και πανικού βίωσε μία έγκυος γυναίκα στη Λάρισα, όταν διαρρήκτης εισέβαλε στο διαμέρισμά της ενώ βρισκόταν μόνη με το παιδί της.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της περασμένης Κυριακής, περίπου στις 8:00, σε περιοχή της πόλης, την ώρα που ο σύζυγός της απουσίαζε από το σπίτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, ο άγνωστος δράστης κατάφερε να προσεγγίσει το διαμέρισμα σκαρφαλώνοντας από ταράτσα σε ταράτσα και χρησιμοποιώντας σχοινί για να φτάσει έως τη μπαλκονόπορτα.

Η γυναίκα αντιλήφθηκε την παρουσία του και άρχισε να καλεί σε βοήθεια, με αποτέλεσμα ο διαρρήκτης να αιφνιδιαστεί, καθώς πιθανότατα θεωρούσε πως το σπίτι ήταν άδειο.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ, ο άνδρας ψέλλισε κάποιες λέξεις, μεταξύ των οποίων και «συγγνώμη», πριν τραπεί σε φυγή.

Αμέσως μετά το συμβάν, ειδοποιήθηκε η αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.