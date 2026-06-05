Διεθνής Διαστημικός Σταθμός: Λήξη συναγερμού – Η NASA ανακάλεσε τη διαταγή εκκένωσης

Σε πλήρη ανατροπή των δεδομένων προχώρησε η NASA, ανακαλώντας τη διαταγή εκκένωσης που είχε εκδώσει νωρίτερα για το πλήρωμα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS), έπειτα από νέα επαναξιολόγηση της κατάστασης στην τροχιά.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία είχε οδηγηθεί στην εσπευσμένη απόφαση να ζητήσει από τους αστροναύτες της να εγκαταλείψουν τον ISS, υπό τον φόβο των ενεργών διαρροών που είχαν εντοπιστεί σε τμήματά του.

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Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, η εντολή απομακρύνσεως ακυρώθηκε καθώς οι ειδικοί έκριναν πως ο άμεσος κίνδυνος υποχώρησε.

Νωρίτερα, επίσημη εκπρόσωπος της NASA είχε επιβεβαιώσει την ύπαρξη ρωγμών και διαρροών στον Σταθμό.

Παράλληλα, είχε γίνει γνωστό πως βρισκόταν σε εξέλιξη μια συντονισμένη επιχείρηση, σε στενή συνεργασία με τους Ρώσους κοσμοναύτες, για τον εντοπισμό και την άμεση αποκατάσταση των τεχνικών αυτών προβλημάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα του τροχιακού εργαστηρίου και η ασφάλεια του πληρώματος

Ολόκληρη η ανακοίνωση της NASA

«Ο διάδρομος μεταφοράς ”Ζβέζντα” του διαστημικού σταθμού, γνωστός ως PrK, παρουσιάζει ρωγμές και διαρροές εδώ και αρκετό καιρό, ενώ η Roscosmos έχει λάβει μέχρι σήμερα όλα τα δυνατά μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Οι ρωγμές αποτελούν διαρκή πηγή ανησυχίας, την οποία η NASA παρακολουθεί πολύ στενά. Η NASA και η Roscosmos συνεργάζονται για να προσδιορίσουν την αιτία των ρωγμών, ενώ η Roscosmos διαχειρίζεται το ζήτημα μέσω επιχειρησιακών μέτρων αντιμετώπισης και περιοδικών προσπαθειών μερικής επισκευής.

Μετά από νέες διαρροές, η Roscosmos αποφάσισε να προχωρήσει σε μια πιο εκτεταμένη επιχείρηση επισκευής την Παρασκευή, 5 Ιουνίου.

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Ως ένδειξη εξαιρετικής προσοχής, η NASA έχει δώσει εντολή και στα τέσσερα μέλη της αποστολής SpaceX Crew-12 της υπηρεσίας και στον αστροναύτη της NASA Κρις Γουίλιαμς να λάβουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο διαστημικό σκάφος Dragon, ενώ η επισκευή βρίσκεται σε εξέλιξη.

Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τους Ρώσους ομολόγους μας, μαζί με την υπόλοιπη διεθνή κοινότητα που υποστηρίζει τον διαστημικό σταθμό, για να καταλήξουμε σε μια πιο μόνιμη λύση».

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