Σοκ στη Γαλλία: 4χρονη βρέθηκε αφυδατωμένη δίπλα στη νεκρή μητέρα της

Ενώ η Γαλλία εξακολουθεί να παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις γύρω από την εξαφάνιση της 11χρονης Lyhanna, μια ακόμη τραγική υπόθεση συγκλονίζει τη χώρα. Μια 40χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στην κατοικία της, ενώ η τετράχρονη κόρη της παρέμεινε επί ημέρες στο πλευρό της χωρίς βοήθεια.

Το παιδί εντοπίστηκε ζωντανό, αλλά σε κατάσταση σοκ και έντονης αφυδάτωσης, ξαπλωμένο δίπλα στη σορό της μητέρας του. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών, η γυναίκα είχε καταλήξει αρκετές ημέρες πριν από τον εντοπισμό της.

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Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί στο κλίμα ανησυχίας που επικρατεί στη Γαλλία μετά την εξαφάνιση της 11χρονης Lyhanna. Για την υπόθεση εκείνη έχει συλληφθεί ο πατέρας μιας συμμαθήτριάς της, ο οποίος φέρεται να έχει βρεθεί στο επίκεντρο πολλαπλών καταγγελιών για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.

Το νέο περιστατικό εκτυλίχθηκε στη Μοντανιάκ, στην περιοχή Ερό της νότιας Γαλλίας. Οι Αρχές ενημερώθηκαν την Πέμπτη (04/06) από συγγενικά πρόσωπα της 40χρονης, τα οποία είχαν χάσει κάθε επαφή μαζί της εδώ και αρκετές ημέρες και εξέφραζαν έντονες ανησυχίες για την ασφάλειά της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της le Parisien, η 40χρονη δεν είχε επικοινωνήσει με τους συγγενείς της από την Παρασκευή 29 Μαΐου. Δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές κλήσεις, ενώ το σπίτι της παρέμενε κλειδωμένο. Αστυνομικοί έσπευσαν στο διαμέρισμα, όπου η γυναίκα ζούσε μόνη μαζί με τη μικρή της κόρη, και εισήλθαν στον χώρο από παράθυρο, καθώς δεν υπήρχε άλλος τρόπος πρόσβασης

Une fillette de 4 ans retrouvée déshydratée et prostrée à côté du corps de sa mère, décédée depuis plusieurs jours, dans l’Hérault

➡️ https://t.co/vsdCsvpniK pic.twitter.com/Hxb5Lhh5Oi— Le Parisien (@le_Parisien) June 5, 2026

Μέσα στο σπίτι εντόπισαν τη σορό της μητέρας και, δίπλα της, πάνω στον καναπέ, το 4χρονο κορίτσι. Όπως δήλωσε στην εφημερίδα Le Parisien ο εισαγγελέας του Μπεζιέ, Arnaud Faugère, το παιδί ήταν «εμφανώς αφυδατωμένο και σε κατάσταση σοκ».

Τα πρώτα ευρήματα της έρευνας δεν έδειξαν ενδείξεις παραβίασης της κατοικίας, κλοπής ή συμπλοκής. Παράλληλα, το διαμέρισμα βρέθηκε ασφαλισμένο από το εσωτερικό, με το κλειδί τοποθετημένο στην κλειδαριά, γεγονός που οδηγεί τις Αρχές στο να μην αντιμετωπίζουν, προς το παρόν, την υπόθεση ως αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας.

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Η 40χρονη γυναίκα, η οποία ζούσε μόνη με την τετράχρονη κόρη της, αντιμετώπιζε προβλήματα επιληψίας. Όπως ανέφερε ο εισαγγελέας της υπόθεσης, ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζονται είναι να υπέστη επιληπτική κρίση που οδήγησε σε ασφυξία και τελικά στον θάνατό της.

Περισσότερες απαντήσεις αναμένεται να δώσει η νεκροψία-νεκροτομή, η οποία πρόκειται να διενεργηθεί τις επόμενες ημέρες και θα συμβάλει στον ακριβή προσδιορισμό τόσο των αιτιών όσο και του χρόνου θανάτου της γυναίκας.