Λούβρο: Άφαντα τα κλοπιμαία παρά τις συλλήψεις

Οι γαλλικές Αρχές θεωρούν πως έχουν πλέον προχωρήσει στη σύλληψη και των τεσσάρων ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στη λεγόμενη «ληστεία του αιώνα», η οποία σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου στο Μουσείο του Λούβρου, απ’ όπου αφαιρέθηκαν κοσμήματα αξίας εκατομμυρίων δολαρίων.

Όπως δήλωσε αυτή την εβδομάδα η γενική εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκού, περίπου τρεις μήνες μετά το περιστατικό που εκτυλίχθηκε μέρα μεσημέρι, «οι ανακρίσεις δεν έχουν αποδώσει νέα ερευνητικά στοιχεία». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες των Αρχών.

«Ο βασικός μας στόχος παραμένει η ανάκτηση των κοσμημάτων» υπογράμμισε.

Την ίδια ώρα, η εισαγγελέας ανέφερε ότι οι έρευνες συνεχίζονται χωρίς να αποκλείεται κανένα σενάριο σχετικά με την τύχη της λείας. «Δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι τα κοσμήματα έχουν βγει εκτός συνόρων», σημείωσε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «κανένα ενδεχόμενο δεν μπορεί να αποκλειστεί».

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι Αρχές αξιοποίησαν επαφές με «ενδιάμεσους στον χώρο της τέχνης, τόσο στη Γαλλία όσο και διεθνώς». Όπως εξήγησε η εισαγγελέας, τα συγκεκριμένα δίκτυα είναι σε θέση να εντοπίζουν προειδοποιητικά σημάδια που σχετίζονται με κυκλώματα διακίνησης κλεμμένων αντικειμένων, ακόμη και εκτός χώρας.

Παράλληλα, κατηγορία για συνέργεια απαγγέλθηκε και σε πέμπτη ύποπτη, 38 ετών, η οποία είναι σύντροφος ενός εκ των κατηγορουμένων. Η ίδια αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και τελεί υπό δικαστική εποπτεία έως τη διεξαγωγή της δίκης.

Οι ανακριτικές Αρχές εξακολουθούν να μην έχουν ξεκαθαρίσει αν η ληστεία πραγματοποιήθηκε κατόπιν παραγγελίας. «Είναι ένα σενάριο που εξετάζεται, αλλά δεν θεωρείται πιο πιθανό από κάποιο άλλο», ανέφερε η εισαγγελέας, υπογραμμίζοντας ότι η έρευνα προχωρά χωρίς προκαταλήψεις ως προς τα κίνητρα των δραστών.

«Η υπόθεση δεν έχει κλείσει. Θα συνεχίσουμε όσο χρειαστεί», κατέληξε.