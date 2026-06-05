Πάτρα: Γυναίκα ενεργοποίησε το panic button σε καφετέρια – Συνελήφθη 35χρονος

Συνελήφθη ένας 35χρονος την Πέμπτη (04/06) στην Πάτρα, κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία και παράνομη οπλοκατοχή.

Ειδικότερα, ο 35χρονος φέρεται να προσέγγισε την πρώην σύζυγό του, ηλικίας επίσης 35 ετών, ενώ εκείνη βρισκόταν σε καφετέρια και να προχώρησε σε απρεπείς χειρονομίες σε βάρος της, παραβιάζοντας τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί.

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Όπως μεταδίδει το tempo24.news, η γυναίκα ενεργοποίησε το κουμπί πανικού (panic button) που της είχε δοθεί μετά από προηγούμενο περιστατικό μεταξύ τους, ειδοποιώντας άμεσα τις Αρχές για την κατάσταση.

Έτσι, ενημερώθηκε το Τμήμα της Άμεσης Δράσης Πατρών, και άμεσα αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και τον συνέλαβαν.

Στο αυτοκίνητο του 35χρονου εντοπίστηκαν ένα μαχαίρι, επτά φυσίγγια και ένας παράνομος ασύρματος.