Λίβανος: Έξι νεκροί μετά από κατάρρευση κτιρίων – Αναφορές για τραυματίες και αγνοούμενους (βίντεο)

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και επτά τραυματίσθηκαν όταν δύο εφαπτόμενα κτίρια κατέρρευσαν σήμερα (8/2) στην Τρίπολη του Λιβάνου, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι υπάρχουν άνθρωποι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια, δήλωσε ο επικεφαλής του δημοτικού συβουλίου.

Ο Αμπντέλ Χαμίντ Καρίμε, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην Τρίπολη, δεν είπε πόσοι μπορεί να είναι οι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια στη συνοικία Μπαμπ αλ-Ταμπανέχ της πόλης αυτής του βόρειου Λιβάνου.

Νωρίτερα ο επικεφαλής της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας είχε δηλώσει πως τα κτίρια που κατέρρευσαν είχαν 22 ενοίκους. At least five people die in a building collapse in the northern Lebanese city of Tripoli, state media reports, as rescuers search for survivors in the second such incident in weeks pic.twitter.com/49dbps03ue— TRT World Now (@TRTWorldNow) February 8, 2026

Διασώστες και κάτοικοι έχουν μέχρι στιγμής βγάλει τρεις ανθρώπους ζωντανούς από τα ερείπια, μετέδωσε το λιβανικό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

A residential building collapsed in Tripoli in northern Lebanon, trapping an unknown number of The people. pic.twitter.com/R5Hsw4zQuk— Open Source Intel (@Osint613) February 8, 2026