Λίβανος: Πολυκατοικία κατέρρευσε σε συνοικία της Τρίπολης – 3 επιζώντες βγήκαν από τα χαλάσματα (βίντεο)

Μία πολυκατοικία κατέρρευσε σήμερα (8/2) στην Τρίπολη στα βόρεια του Λιβάνου, παγιδεύοντας άγνωστο αριθμό ανθρώπων στα χαλάσματα, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας.

Οι διασώστες και κάτοικοι έχουν ανασύρει τρεις επιζώντες μέχρι στιγμής, στη γειτονιά Μπαμπ αλ-Ταμπανέ της Τρίπολης, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου.

Τα σωστικά συνεργεία συνέχιζαν τις έρευνες στα χαλάσματα, χωρίς να υπάρχει επίσημη εικόνα για τον αριθμό των θυμάτων. ⚠️🇱🇧 Effondrement d'un immeuble au Liban



🔺 Des sources d'information signalent l'effondrement d'un immeuble dans le quartier de Tabbanneh à Tripoli, dans le nord du Liban. pic.twitter.com/ZTHwztF0T4— Press TV Français (@fr_presstv) February 8, 2026

Το κτίριο βρισκόταν στη συνοικία Bab Tabbaneh, μία από τις φτωχότερες περιοχές της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης του Λιβάνου. Οι κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν εδώ και χρόνια κρατική αδιαφορία και σοβαρές ελλείψεις στις υποδομές.