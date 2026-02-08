Λίβανος: Πολυκατοικία κατέρρευσε σε συνοικία της Τρίπολης – 3 επιζώντες βγήκαν από τα χαλάσματα (βίντεο)
Άγνωστος ο αριθμός των ατόμων που είναι παγιδευμένα
Μία πολυκατοικία κατέρρευσε σήμερα (8/2) στην Τρίπολη στα βόρεια του Λιβάνου, παγιδεύοντας άγνωστο αριθμό ανθρώπων στα χαλάσματα, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας.
Οι διασώστες και κάτοικοι έχουν ανασύρει τρεις επιζώντες μέχρι στιγμής, στη γειτονιά Μπαμπ αλ-Ταμπανέ της Τρίπολης, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου.
Τα σωστικά συνεργεία συνέχιζαν τις έρευνες στα χαλάσματα, χωρίς να υπάρχει επίσημη εικόνα για τον αριθμό των θυμάτων.
Το κτίριο βρισκόταν στη συνοικία Bab Tabbaneh, μία από τις φτωχότερες περιοχές της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης του Λιβάνου. Οι κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν εδώ και χρόνια κρατική αδιαφορία και σοβαρές ελλείψεις στις υποδομές.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις