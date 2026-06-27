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ΔΙΕΘΝΗ

Νετανιάχου: Η συμφωνία με τον Λίβανο είναι “πλήγμα για το Ιράν και τη Χεζμπολάχ”

Τι ανέφερε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ

Νετανιάχου: Η συμφωνία με τον Λίβανο είναι “πλήγμα για το Ιράν και τη Χεζμπολάχ”
REUTERS POOL
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Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαιρέτισε σήμερα τη συμφωνία-πλαίσιο που επιτεύχθηκε χθες με τον Λίβανο υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, θεωρώντας την “πλήγμα” για το Ιράν και τη Χεζμπολάχ.

“Καταλήξαμε σε μια ιστορική συμφωνία για το κράτος του Ισραήλ, μετά τις απευθείας διαπραγματεύσεις” με τον Λίβανο, δήλωσε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής ενημέρωσης του Τύπου. “Αυτό είναι ένα πλήγμα που καταφέραμε στο Ιράν και στη Χεζμπολάχ”, πρόσθεσε.

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