Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Λιβάνου Joseph Aoun
Τι συζητήθηκε
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Λιβάνου Joseph Aoun.
Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο, ενώ τονίστηκε η σημασία εφαρμογής της συμφωνίας-πλαίσιο Ισραήλ-Λιβάνου.
O πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευση της Ελλάδας στη στήριξη του Λιβάνου και στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεών του.
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