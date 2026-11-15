Λευκωσία: Νεκρή 44χρονη μέσα σε διαμέρισμα – Σοβαρά τραυματισμένη άλλη μια γυναίκα

Μια 44χρονη γυναίκα βρέθηκε άγρια δολοφονημένη το βράδυ του Σαββάτου, 14 Νοεμβρίου στη Λευκωσία και άλλη μια σοβαρά τραυματισμένη, σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές.

Η δολοφονία της 44χρονης γυναίκας σημειώθηκε μέσα σε διαμέρισμα στη Λευκωσία, ενώ η άγρια επίθεση στη δεύτερη γυναίκα, έγινε έξω από το σπίτι.

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Την ίδια ώρα, οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι από την αστυνομία, η οποία ερευνά την υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στην Κύπρο.

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 23:30 το βράδυ, όταν περαστικοί και περίοικοι στη συμβολή των λεωφόρων Διγενή Ακρίτα και Λάρνακος στη Λευκωσία, εντόπισαν μια γυναίκα ασιατικής καταγωγής να κείτεται αιμόφυρτη στον δρόμο. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές και ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τη γυναίκα εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο και απέκλεισαν την περιοχή, εντόπισαν ίχνη αίματος στο δρόμο. Ακολουθώντας τα, οδηγήθηκαν σε διαμέρισμα στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου. Εκεί, ήρθαν αντιμέτωποι με ένα αποτρόπαιο θέαμα: μια 44χρονη γυναίκα, υπήκοος Βιετνάμ, βρισκόταν νεκρή φέροντας πολλαπλά και βαθιά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στον λαιμό και στο κεφάλι.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας διερευνά υπόθεση φόνου εκ προμελέτης και απόπειρας φόνου. Μέλη της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών (ΥΠΕΓΕ) πραγματοποίησαν εξονυχιστικές εξετάσεις τόσο στο διαμέρισμα όσο και στον εξωτερικό χώρο, συλλέγοντας τεκμήρια και υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής.

Οι ανακριτές λαμβάνουν καταθέσεις από γείτονες και πρόσωπα του περιβάλλοντος των δύο γυναικών, προσπαθώντας να συνθέσουν το παζλ της επίθεσης και να ταυτοποιήσουν τον δράστη ή τους δράστες.