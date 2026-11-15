Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 44χρονος που επιχείρησε να παρασύρει ιερόδουλες με το όχημά του

Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ένας 44χρονος Βούλγαρος, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να χτυπήσει με το αυτοκίνητό του ιερόδουλες, έπειτα από διαπληκτισμό που είχαν με τη φίλη του.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, 14 Νοεμβρίου, στην οδό Γιαννιτσών, όταν η 26χρονη φίλη του άνδρα ήρθε σε αντιπαράθεση με άλλες γυναίκες.

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Στη συνέχεια, ο 44χρονος φέρεται να χρησιμοποίησε το όχημά του, επιχειρώντας να τις παρασύρει και να τις τραυματίσει.

Αστυνομικοί του Τμήματος Λευκού Πύργου προχώρησαν στη σύλληψή του για το περιστατικό.