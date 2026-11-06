Σέρρες: Προφυλακίστηκε ο 36χρονος για τη δολοφονία του πατέρα του – «Είμαι αθώος» επιμένει

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 36χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στις Σέρρες, μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας την Παρασκευή (6/11).

Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας αποφασίστηκε η προσωρινή κράτησή του και εκδόθηκε το σχετικό ένταλμα, με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος να οδηγείται στις φυλακές Νιγρίτας.

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Ο 36χρονος, ο οποίος είχε εντοπίσει νεκρό τον πατέρα του τον περασμένο Αύγουστο, αρνείται από την πρώτη στιγμή οποιαδήποτε εμπλοκή στην ανθρωποκτονία.

Η υπόθεση εξακολουθεί να απασχολεί τις διωκτικές Αρχές, καθώς η ανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και εκκρεμούν σημαντικά εργαστηριακά αποτελέσματα.

Σέρρες: Η απόφαση για την προφυλάκιση του 36χρονου

Ο κατηγορούμενος έφτασε στο Δικαστικό Μέγαρο Σερρών λίγο μετά τις 14:00 της Παρασκευής, προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειάς του, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας, οι δικαστικές Αρχές αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.

Ο 36χρονος είχε συλληφθεί το βράδυ της Τρίτης (3/11), έπειτα από την έκδοση εντάλματος σύλληψης, ενώ την επόμενη ημέρα είχε ζητήσει και λάβει προθεσμία για να προετοιμάσει την υπερασπιστική του γραμμή.

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Παρά την απόφαση για προφυλάκιση, εξακολουθεί να ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, καθώς δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση.

«Πιστεύουμε ότι είναι αθώος» – Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος του

Ο συνήγορος υπεράσπισης του 36χρονου, Γιάννης Γιάντσιος, δήλωσε ότι ο εντολέας του εξακολουθεί να αρνείται τις κατηγορίες.

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«Συνεχίζουμε τον αγώνα μας, γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι είναι αθώος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι η ανακριτική διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς αναμένεται να εξεταστούν περίπου 45 μάρτυρες, ενώ εκκρεμούν σημαντικά εργαστηριακά ευρήματα, μεταξύ των οποίων και αποτελέσματα εξετάσεων DNA.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, το χρονικό διάστημα των δύο ημερών που είχε στη διάθεσή της η υπεράσπιση δεν επαρκούσε για την πλήρη συγκέντρωση και αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού.

Παράλληλα, αναμένεται να αξιολογηθεί ψυχιατρική έκθεση που αφορά τον κατηγορούμενο.

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Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία δεν έχουν ακόμη εξεταστεί στο σύνολό τους και επιμένει ότι η δικαστική έρευνα πρέπει να συνεχιστεί.

Το ζήτημα με το κενό μνήμης και η αμφισβήτηση για το όπλο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο συνήγορος υπεράσπισης στο ζήτημα του κενού μνήμης που φέρεται να παρουσιάζει ο 36χρονος.

Ο δικηγόρος απέδωσε το συγκεκριμένο ζήτημα, μεταξύ άλλων, στη φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει ο εντολέας του, υποστηρίζοντας ότι έχουν προσκομιστεί σχετικά στοιχεία και μαρτυρίες.

Πρόκειται για ισχυρισμό της υπεράσπισης, ο οποίος θα αξιολογηθεί στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.

Παράλληλα, ο συνήγορος αμφισβήτησε την εκτίμηση σχετικά με το αντικείμενο που προκάλεσε τα θανατηφόρα τραύματα στον 67χρονο.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, δεν προκύπτουν ευρήματα που να συνάδουν με πλήγμα από σιδερένιο αντικείμενο, όπως ένα σφυρί.

Η ακριβής φύση του αντικειμένου και η αξιολόγηση των ιατροδικαστικών στοιχείων αποτελούν μέρος της υπό εξέλιξη έρευνας.

Το χρονικό της δολοφονίας του 67χρονου στις Σέρρες

Η υπόθεση ξεκίνησε την 1η Αυγούστου 2026, όταν ο 67χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στις Σέρρες.

Εκείνος που δήλωσε ότι βρήκε τη σορό ήταν ο 36χρονος γιος του, ο οποίος διέμενε σε διαφορετική κατοικία αλλά επισκεπτόταν τον πατέρα του.

Αρχικά εξετάστηκε το ενδεχόμενο ο θάνατος να οφειλόταν σε παθολογικά αίτια.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης άλλαξαν τα δεδομένα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο 67χρονος είχε υποστεί πολλαπλά τραύματα στην κοιλιακή χώρα από θλων όργανο, με αποτέλεσμα εσωτερική αιμορραγία.

Οι Αρχές κατέληξαν ότι ο θάνατος οφειλόταν σε εγκληματική ενέργεια και ξεκίνησαν έρευνα για ανθρωποκτονία.

Οι αντιφάσεις και το βιντεοληπτικό υλικό

Κατά την εξέλιξη των ερευνών, οι αστυνομικοί εξέτασαν τις καταθέσεις του 36χρονου, τις μαρτυρίες γειτόνων και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, οι Αρχές εντόπισαν αντιφάσεις στις περιγραφές του για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρήκε νεκρό τον πατέρα του.

Παράλληλα, εξετάστηκαν καταγραφές από κάμερες στην περιοχή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών, οι οποίες φέρονται να αποτυπώνουν κινήσεις του κατηγορουμένου.

Στο μικροσκόπιο βρέθηκαν επίσης οι σχέσεις πατέρα και γιου, καθώς υπήρχαν αναφορές για προστριβές μεταξύ τους.

Ο 36χρονος είχε αναγνωρίσει ότι υπήρχαν εντάσεις, επιμένοντας ωστόσο ότι αγαπούσε τον πατέρα του και ότι δεν είχε καμία συμμετοχή στον θάνατό του.

Στις αρχικές του δηλώσεις είχε αναφερθεί και στο ενδεχόμενο ληστείας, το οποίο οι Αρχές εξέτασαν κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Η συνέχεια της δικαστικής έρευνας

Η προφυλάκιση του 36χρονου αποτελεί σημαντική δικαστική εξέλιξη, ωστόσο η υπόθεση παραμένει ανοιχτή ως προς την πλήρη αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού.

Οι καταθέσεις των μαρτύρων, τα εργαστηριακά αποτελέσματα και η εξέταση των ισχυρισμών της υπεράσπισης αναμένεται να αποτελέσουν βασικά στοιχεία της επόμενης φάσης της διαδικασίας.

Ο 36χρονος επιμένει ότι είναι αθώος, ενώ η Δικαιοσύνη θα κρίνει την υπόθεση με βάση το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων.

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