Συνεχίζεται το χάος στα αμερικανικά αεροδρόμια: Νέες ακυρώσεις πτήσεων – Χιλιάδες ταξιδιώτες παραμένουν εγκλωβισμένοι

Αποκαθίσταται σταδιακά η εναέρια κυκλοφορία στα αμερικανικά αεροδρόμια μετά την σχεδόν 5ωρη απαγόρευση απογείωσης αεροσκαφών, που προκάλεσε καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, παρά την επαναφορά της λειτουργίας, οι επιπτώσεις παραμένουν έντονες, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα αεροδρόμια, περιμένοντας ενημέρωση για την πραγματοποίηση των δρομολογίων τους.

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Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, περίπου 6.600 πτήσεις ακυρώθηκαν και 10.000 καθυστέρησαν, επηρεάζοντας συνολικά 1,5 εκατομμύριο ταξιδιώτες σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για την επόμενη ημέρα αναμένονται ακόμη περίπου 1.500 αντίστοιχες μεταβολές στα δρομολόγια, ενώ οι προβλέψεις κάνουν λόγο για τουλάχιστον 2.000 νέες ακυρώσεις.

Τα προβλήματα έχουν επεκταθεί και στις διεθνείς αερομεταφορές, επηρεάζοντας πτήσεις από και προς την Ευρώπη, την Ελλάδα και την Ασία. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν απευθείας με τις αεροπορικές εταιρείες, ώστε να ενημερώνονται για την κατάσταση των πτήσεών τους.

Απαρχαιωμένες υποδομές

Πίσω από την πρωτοφανή παράλυση των αερομεταφορών, οι ειδικοί εντοπίζουν τη χρόνια αδυναμία εκσυγχρονισμού του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Την ίδια ώρα, το σύστημα αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, καθώς διαθέτει περίπου 1.500 λιγότερους πλήρως πιστοποιημένους ελεγκτές από όσους χρειάζεται. Οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να απασχολούνται με εξαντλητικά ωράρια και συνεχείς υπερωρίες, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο κόπωσης.

Μετά το μπλακ άουτ, η κυβέρνηση Τραμπ αυξάνει στα 50 δισεκατομμύρια δολάρια το ποσό που ζητά από το Κογκρέσο για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και των αεροδρομίων, από τα 30,1 δισεκατομμύρια που ζητούσε προηγουμένως.

Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας ζήτησε χρηματοδότηση ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ο υπουργός Μεταφορών, Σον Ντάφι, χαρακτήρισε ανεπαρκή τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια που εγκρίθηκαν πρόσφατα από το Κογκρέσο.

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Από την πλευρά τους, οι Δημοκρατικοί υποστήριξαν ότι το Κογκρέσο έχει εγκρίνει μόλις 12 δισεκατομμύρια δολάρια για τον συγκεκριμένο σκοπό, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν έχει εξασφαλίσει επαρκείς πόρους για την αναβάθμιση των απαρχαιωμένων υποδομών της πολιτικής αεροπορίας.

Απορρίπτεται το σενάριο κυβερνοεπίθεσης

Παραμένουν, παράλληλα, ανοιχτά τα ερωτήματα σχετικά με τις αποζημιώσεις που δικαιούνται οι επιβάτες για τις καθυστερήσεις, αλλά και τις σημαντικές οικονομικές απώλειες των αεροπορικών εταιρειών εξαιτίας της πολύωρης ακινητοποίησης των αεροσκαφών τους.

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Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Μαρκγουέιν Μάλιν, επιχείρησε να καθησυχάσει την κοινή γνώμη, τονίζοντας επανειλημμένα ότι η κατάσταση δεν συνιστά νέο περιστατικό αντίστοιχο με τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης και απέρριψε τις θεωρίες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συνδέουν τα προβλήματα στα αεροδρόμια με το μπλακ άουτ της Microsoft, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να συσχετιστούν τα δύο περιστατικά.

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Ο υπουργός Μεταφορών υπέδειξε ως πιθανώς υπεύθυνο για την καθήλωση χιλιάδων πτήσεων έναν εργολάβο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

«Αυτό που προσπαθούμε να διαπιστώσουμε είναι αν υπήρξε ανικανότητα, δηλαδή σφάλμα χειριστή, από την πλευρά της L3 Harris, ή μήπως εγκατέστησαν κάποιον ελαττωματικό δρομολογητή (router). Δεν έχουμε ακόμη εντοπίσει ποιο ήταν ακριβώς το σφάλμα», δήλωσε.

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Πρόκειται για τη δεύτερη πανεθνική αναστολή πτήσεων στις ΗΠΑ μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001. Η προηγούμενη είχε σημειωθεί τον Ιανουάριο του 2023 και είχε διαρκέσει περίπου 90 λεπτά.