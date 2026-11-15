Περισσότερα από 293.000 ψηφιακά έγγραφα σε δημότες μέσω του gov.gr

Περισσότερα από 293.000 έγγραφα έχουν ήδη επιδοθεί ψηφιακά σε δημότες μέσω του gov.gr, ενώ προχωρά η δημιουργία ενιαίου πληροφοριακού συστήματος για τον υπολογισμό και την παρακολούθηση των δημοτικών τελών και φόρων. Πρόκειται για δύο από τις βασικές παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της συνεργασίας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με το υπουργείο Εσωτερικών και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την εξοικονόμηση πόρων για τις δημοτικές υπηρεσίες.

Οι παρεμβάσεις αφορούν τόσο την καθημερινή επικοινωνία των πολιτών με τους Δήμους όσο και τη διαχείριση των οικονομικών τους υποχρεώσεων. Οι δημότες μπορούν ήδη να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για οφειλές προς τους Δήμους, χωρίς να περιμένουν την ταχυδρομική αποστολή εγγράφων, ενώ το νέο σύστημα δημοτικών τελών και φόρων θα επιτρέπει την ακριβέστερη παρακολούθηση των χρεώσεων, των μειώσεων και των εισπράξεων.

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Αναφερόμενος στις ψηφιακές αυτές παρεμβάσεις, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ:

«Με τον Θοδωρή Λιβάνιο γνωρίζουμε καλά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι δημοτικές υπηρεσίες. Προωθούμε λύσεις που βοηθούν τους Δήμους να εξυπηρετούν καλύτερα τους δημότες τους και να εξοικονομούν πόρους. Ήδη 293.280 έγγραφα, αποσπάσματα βεβαιωτικού καταλόγου και ατομικές ειδοποιήσεις χρεών, έχουν επιδοθεί ψηφιακά στις θυρίδες πολιτών στο gov.gr και στο Gov.gr Wallet. Ο δημότης ειδοποιείται στο κινητό του και μπορεί να διαβάσει το έγγραφο αμέσως, χωρίς να περιμένει ταχυδρομική αποστολή, ενώ ο Δήμος εξοικονομεί τα αντίστοιχα έξοδα».

Σχετικά με τις επόμενες παρεμβάσεις, ο κ. Παπαστεργίου πρόσθεσε: «Προχωράμε και στο ενιαίο σύστημα για τα δημοτικά τέλη και τους δημοτικούς φόρους (ΔΤ/ΔΦ). Θέλουμε ο Δήμος να έχει σαφή εικόνα των χρεώσεων και των εισπράξεών του και ο πολίτης να γνωρίζει πώς προκύπτει το ποσό που πληρώνει. Παράλληλα, διευκολύνουμε την επικοινωνία των δημοτικών υπηρεσιών με τις τράπεζες, μια υπηρεσία που παρέχεται στους Δήμους μέσω του govHUB».

Ο υπουργός κατέληξε επισημαίνοντας πως το «ζητούμενο της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι οι αλλαγές αυτές να φτάνουν στην καθημερινότητα του δημότη. Κοινός μας στόχος με το υπουργείο Εσωτερικών, αλλά και σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ, είναι να δίνουμε στους Δήμους εργαλεία που τους βοηθούν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους και να εξυπηρετούν τους πολίτες αποτελεσματικότερα και με λιγότερη γραφειοκρατία».

Μία από τις υπηρεσίες που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία είναι η ψηφιακή επίδοση δημοτικών εγγράφων στις προσωπικές θυρίδες των πολιτών στο gov.gr. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 293.280 ψηφιακές επιδόσεις, οι οποίες αφορούν αποσπάσματα βεβαιωτικού καταλόγου και ατομικές ειδοποιήσεις χρεών.

Η διαδικασία επιτρέπει στους Δήμους να αποστέλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έγγραφα, περιορίζοντας το κόστος της φυσικής επίδοσης, αλλά και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία και τη διακίνησή τους. Από την πλευρά του, ο δημότης ενημερώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση email που έχει δηλώσει, καθώς και με ειδοποίηση στο κινητό του μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet.

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Για παράδειγμα, όταν ένας Δήμος εκδίδει ατομική ειδοποίηση χρέους, ο πολίτης μπορεί να ενημερωθεί άμεσα και να ανατρέξει στην προσωπική του θυρίδα, προκειμένου να δει το ποσό και τα στοιχεία της οφειλής του, χωρίς να περιμένει την ταχυδρομική αποστολή του εγγράφου. Η υπηρεσία ξεκίνησε με έγγραφα που σχετίζονται με δημοτικές οφειλές, ενώ προβλέπεται η επέκτασή της και σε άλλες κατηγορίες επιδόσεων ή κοινοποιήσεων δημοσίων εγγράφων.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία ενιαίου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης Δημοτικών Τελών και Δημοτικών Φόρων (ΔΤ/ΔΦ), το οποίο θα υποστηρίζει τον ορθό και έγκυρο υπολογισμό των δημοτικών επιβαρύνσεων.

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Το νέο σύστημα θα παρέχει στις αρμόδιες υπηρεσίες ολοκληρωμένη εικόνα για τον τρόπο υπολογισμού των χρεώσεων, τις προβλεπόμενες μειώσεις και τα ποσά που τελικά εισπράττονται. Με τη λειτουργία του, οι Δήμοι θα μπορούν να γνωρίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τι χρεώνουν, ποια ποσά επιβαρύνουν κάθε πολίτη και ποια είναι τα πραγματικά τους έσοδα.

Με τον τρόπο αυτό θα διευκολύνεται ο εντοπισμός αποκλίσεων μεταξύ χρεώσεων και εισπράξεων, ενώ θα ενισχύεται η διαφάνεια στη διαχείριση των δημοτικών εσόδων και ο οικονομικός προγραμματισμός των Δήμων.

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Ιδιαίτερη σημασία έχει η δυνατότητα παρακολούθησης των μειώσεων στα δημοτικά τέλη. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας πολίτης δικαιούται μειωμένη χρέωση, το σύστημα θα επιτρέπει στον Δήμο να ελέγχει πώς εφαρμόζεται η μείωση, ποιο ποσό βεβαιώνεται και τι τελικά εισπράττεται.

Για τους δημότες, το ζητούμενο είναι ο σωστός υπολογισμός των επιβαρύνσεων και η σαφέστερη εικόνα των οικονομικών τους υποχρεώσεων. Για τις δημοτικές αρχές, η νέα εφαρμογή θα αποτελέσει εργαλείο αξιόπιστης παρακολούθησης των εσόδων και αποτελεσματικότερης οικονομικής διαχείρισης.

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Στις ψηφιακές υπηρεσίες που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή περιλαμβάνεται και η ηλεκτρονική επικοινωνία των Δήμων και των νομικών τους προσώπων με τα τραπεζικά ιδρύματα μέσω του govHUB.

Η υπηρεσία επιτρέπει την ηλεκτρονική αποστολή κατασχετηρίων, τη λήψη απαντήσεων από τις τράπεζες και τη διαβίβαση άρσεων κατασχέσεων. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έχουν καταγραφεί 361.876 κατασχετήρια και 168.339 άρσεις κατασχέσεων, ενώ οι συνολικές αποστολές προς τις τράπεζες ανέρχονται σε 1.622.885, με μέσο χρόνο απάντησης τις τρεις ημέρες.

Μέσω του συστήματος, οι δημοτικές υπηρεσίες μπορούν να παρακολουθούν την πορεία κάθε υπόθεσης, από την αποστολή του κατασχετηρίου μέχρι την είσπραξη ή την άρση της κατάσχεσης, χωρίς να χρειάζεται να αναζητούν στοιχεία σε διαφορετικά αρχεία.

Ειδικότερα, όταν ένας Δήμος εκδίδει άρση κατάσχεσης, η σχετική εντολή διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στην τράπεζα, περιορίζοντας τις καθυστερήσεις στη διαδικασία αποδέσμευσης του τραπεζικού λογαριασμού του πολίτη.