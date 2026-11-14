Υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ για το χάος στα αεροδρόμια: H βλάβη οφείλεται σε εργασίες αποκατάστασης παλιών καλωδίων χαλκού του συστήματος

Ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι υπέδειξε ως υπεύθυνο έναν εργολάβο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) για την καθήλωση χιλιάδων επιβατικών αεροσκαφών και την ακύρωση χιλιάδων πτήσεων στις ΗΠΑ που προκάλεσε χάος στις αερομεταφορές.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου ο Ντάφι δήλωσε ότι δεν είναι σαφές αν επρόκειτο για σφάλμα της L3 Harris, για χρόνια εργολάβος της FAA, ή αν το πρόβλημα οφειλόταν σε ελαττωματικό σύστημα.

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Η L3 Harris εργάζεται για τη μετάβαση των συστημάτων επικοινωνίας από παλαιωμένα καλώδια χαλκού, που εξυπηρετούν δεκάδες εγκαταστάσεις, σε δίκτυο οπτικών ινών, μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και μήνες.

«Αυτό που προσπαθούμε να διαπιστώσουμε είναι αν υπήρξε ανικανότητα —δηλαδή σφάλμα χειριστή— από την πλευρά της L3 Harris, ή μήπως εγκατέστησαν κάποιον ελαττωματικό δρομολογητή (router). Δεν έχουμε ακόμη εντοπίσει ποιο ήταν ακριβώς το σφάλμα», τόνισε ο Αμερικανός υπουργός Μεταφορών.

Η κατάσταση οδήγησε σε υπερφόρτωση δεδομένων σε άλλα κέντρα επικοινωνίας. «Καταγράφονταν πάνω από 1.000 προσπάθειες σύνδεσης κάθε τέσσερα με πέντε δευτερόλεπτα, γεγονός που προκάλεσε προβλήματα στην επικοινωνία μας με αεροπλάνα, καθώς και ορισμένες διαταραχές στη λειτουργία των ραντάρ μας», πρόσθεσε.

Πρόσθεσε: «Μήπως η L3 Harris δεν έκανε καλή δουλειά για εμάς;», είπε.

Συμπλήρωσε ότι η αιτία δεν ήταν κάποιο εργαλείο προγραμματισμού βασισμένο στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ούτε επρόκειτο για κυβερνοεπίθεση.

Το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο το οποίο επιβλέπεται από την L3Harris Technologies. Το δίκτυο αυτό διαχειρίζεται κρίσιμες ραδιοσυχνότητες, τις οποίες χρησιμοποιούν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας για την επικοινωνία τους με τους πιλότους.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ