Άγιος Παντελεήμονας: Ανθρωποκυνηγητό για 20χρονο – Φέρεται να έπνιξε την Αρεμάτα και να πέταξε τη σορό σε βαλίτσα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της 24χρονης Αρεμάτα από την Μπουρκίνα Φάσο, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής βρίσκονται στα ίχνη ενός 20χρονου, με καταγωγή –σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες– από τη Νέα Γουινέα, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί ως ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της νεαρής γυναίκας.

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Ο 20χρονος έχει εξαφανιστεί και βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Οι Αρχές εκτιμούν ότι διαθέτουν σημαντικά στοιχεία σε βάρος του, με καθοριστικό ρόλο να έχουν παίξει οι κάμερες ασφαλείας και η κατάθεση του συγκάτοικού του.

Η γνωριμία στη Λέρο και η φερόμενη παράλληλη σχέση

Η Αρεμάτα είχε φτάσει μόνη της στην Ελλάδα το 2024 και είχε αρχικά μεταφερθεί σε δομή φιλοξενίας στη Λέρο. Εκεί φέρεται να γνώρισε τον 20χρονο, με τον οποίο διατήρησε επαφή και μετά την αποχώρησή τους από τη δομή.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, μεταξύ τους φέρεται να είχε αναπτυχθεί ερωτική σχέση, την ώρα που η 24χρονη διατηρούσε δεσμό και με έναν άνδρα από το Καμερούν, ο οποίος την είχε φιλοξενήσει μετά την επιστροφή της στην Αθήνα.

Ο συγκεκριμένος άνδρας εξετάστηκε από την Αστυνομία, καθώς ήταν εκείνος που είχε δηλώσει την εξαφάνισή της. Από την έρευνα, ωστόσο, δεν προέκυψαν στοιχεία εμπλοκής του στη δολοφονία και οι υποψίες στράφηκαν στον 20χρονο.

Τι φέρεται να συνέβη στο διαμέρισμα του Κολωνού

Στις 29 Οκτωβρίου η Αρεμάτα φέρεται να επισκέφθηκε το διαμέρισμα όπου διέμενε ο 20χρονος, στην περιοχή του Κολωνού.

Εκεί, σύμφωνα με το σενάριο που εξετάζουν οι αστυνομικοί, προηγήθηκε ένταση μεταξύ τους για στιγμιαία αφορμή. Μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να δείχνουν ότι το έγκλημα ήταν προσχεδιασμένο.

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Ο 20χρονος φέρεται να προκάλεσε ασφυξία στην 24χρονη, πιθανότατα πιέζοντας ένα μαξιλάρι στο πρόσωπό της. Ο ακριβής μηχανισμός θανάτου δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί με βεβαιότητα και αναμένονται τα πλήρη αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων.

Η αρχική ιατροδικαστική εξέταση δεν είχε δείξει εμφανείς κακώσεις, ενώ δεν διαπιστώθηκε κάταγμα του υοειδούς οστού που θα παρέπεμπε σε στραγγαλισμό. Το εύρημα αυτό, πάντως, δεν αποκλείει έναν διαφορετικό μηχανισμό ασφυκτικού θανάτου.

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Έντυσε τη σορό και την τοποθέτησε σε βαλίτσα

Μετά τη δολοφονία, ο 20χρονος φέρεται να επιχείρησε να εξαφανίσει κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να τον συνδέσει με το έγκλημα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έντυσε πρόχειρα τη σορό της 24χρονης, την τύλιξε σε πλαστικές σακούλες και στη συνέχεια την τοποθέτησε σε βαλίτσα.

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Ακολούθως φέρεται να μετέφερε τη βαλίτσα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα και να την εγκατέλειψε κοντά σε κάδο απορριμμάτων, θεωρώντας ότι θα την παραλάμβαναν τα συνεργεία καθαριότητας.

Η βαλίτσα, ωστόσο, παρέμεινε στο σημείο και εντοπίστηκε από περαστικό, ο οποίος αντιλήφθηκε την έντονη δυσοσμία και ειδοποίησε την Αστυνομία. Η σορός βρέθηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση, με τα πόδια δεμένα και το σώμα τοποθετημένο σε εμβρυακή στάση.

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Μετά την εγκατάλειψη της βαλίτσας, ο ύποπτος φέρεται να επέστρεψε στο διαμέρισμα του Κολωνού, να καθάρισε τον χώρο και να εξαφανίστηκε.

Η κατάθεση του συγκάτοικου και το βίντεο-κλειδί

Καθοριστική για την εξέλιξη της έρευνας θεωρείται η κατάθεση του συγκάτοικου του 20χρονου.

Ο άνδρας φέρεται να αποκάλυψε στους αστυνομικούς ότι ο ύποπτος τού είχε ομολογήσει τη δολοφονία της 24χρονης, προτού εξαφανιστεί.

Οι αστυνομικοί συνέκριναν την κατάθεση με το υλικό που είχαν συγκεντρώσει από κάμερες ασφαλείας και κατάφεραν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που φέρεται να ακολούθησε ο 20χρονος μεταφέροντας τη βαλίτσα.

Το βιντεοληπτικό υλικό θεωρείται ένα από τα ισχυρότερα στοιχεία της υπόθεσης, καθώς φέρεται να καταγράφει τις κινήσεις του υπόπτου κοντά στο σημείο όπου εγκαταλείφθηκε η σορός.

Παράλληλα, οι Αρχές είχαν θέσει στο επίκεντρο των ερευνών το κινητό τηλέφωνο της 24χρονης και τις τελευταίες κλήσεις της, επιχειρώντας να εξακριβώσουν με ποιους επικοινώνησε πριν χαθούν τα ίχνη της.

Εργαζόταν στη Φολέγανδρο και επέστρεψε στην Αθήνα

Η 24χρονη εργαζόταν εποχικά ως καθαρίστρια σε ξενοδοχείο στη Φολέγανδρο. Στις 28 Οκτωβρίου επέστρεψε στην Αθήνα, μετά την ολοκλήρωση της τουριστικής περιόδου.

Μία ημέρα αργότερα χάθηκαν τα ίχνη της. Η εξαφάνισή της δηλώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, ενώ στις 8 Νοεμβρίου η σορός της εντοπίστηκε μέσα στη βαλίτσα.

Η ταυτότητά της εξακριβώθηκε μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων, καθώς η σορός ταυτοποιήθηκε ως εκείνη της 24χρονης από την Μπουρκίνα Φάσο.

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν το ανθρωποκυνηγητό για τον 20χρονο, ενώ διερευνάται εάν έχει φύγει από την Αθήνα ή αν εξακολουθεί να κρύβεται σε περιοχή της Αττικής. Η πλήρης εικόνα των γεγονότων αναμένεται να αποσαφηνιστεί μετά τον εντοπισμό και την εξέτασή του.