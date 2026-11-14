Γαλλία: 106.000 άνθρωποι διαδήλωσαν σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τις αρχές

Περίπου 106.000 άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα σε όλη τη Γαλλία, μεταξύ των οποίων 24.000 στο Παρίσι, στον πέμπτο γύρο διαδηλώσεων, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών. Αυτή η προσέλευση ήταν χαμηλότερη σε σχέση από τη διαδήλωση της περασμένης εβδομάδας (146.000 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 46.000 στο Παρίσι, σύμφωνα με την ίδια πηγή).

Η συμμαχία των συνδικάτων νεολαίας, από την πλευρά της, έκανε λόγο για 200.000 διαδηλωτές σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων 100.000 στο Παρίσι (σε σύγκριση με 250.000 σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων 75.000 στην πρωτεύουσα το περασμένο Σάββατο).

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Μέχρι τις 18:00 ώρα Ελλάδας, 121 άτομα είχαν συλληφθεί σε όλη τη χώρα, πρόσθεσε το υπουργείο .

Ταυτόχρονα, στο Παρίσι, το μεγαλύτερο μέρος της πορείας έφτασε στην Πλατεία του Έθνους, «χωρίς να σημειωθούν σημαντικά επεισόδια μέχρι αυτό το στάδιο», δήλωσε η Αστυνομία του Παρισιού.

Σε ένα άλλο σημείο της πρωτεύουσας, μια μικρή ομάδα ατόμων πέταξε αντικείμενα προς αστυνομικές δυνάμεις στην αστυνομία, οι οποίοι απάντησαν με χρήση δακρυγόνων.

Σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού, έγιναν 22 συλλήψεις ανδρών και εφήβων, συμπεριλαμβανομένων τριών ανηλίκων.

Στη Λυών, δημοσιογράφοι και μέλη του συνεργείου του τηλεοπτικού δικτύου ειδησεογραφικού BFMTV δέχτηκαν βίαιη επίθεση από διαδηλωτές στο περιθώριο της πορείας, και παρενέβη η αστυνομία για την προστασία τους, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Η διαδήλωση στη Λυών, με πορείες για δράση για το κλίμα, για τα δικαιώματα των παιδιών και των νέων, προσέλκυσε 8.000 άτομα σύμφωνα με τις αρχές.

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Ενώ η ατμόσφαιρα ήταν ειρηνική κατά το μεγαλύτερο μέρος της πορείας, γρήγορα δημιουργήθηκαν εντάσεις στο μπροστινό μέρος, με μικρής έκτασης συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ