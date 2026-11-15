Ελένη Τοπαλούδη: Η υπεράσπιση του ενός δράστη ζητά να ανοίξει ξανά η υπόθεση

Το Στ’ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, την Τρίτη, 17 Νοεμβρίου, αναμένεται να συζητήσει για δεύτερη φορά την αίτηση επανεξέτασης που κατέθεσε η υπεράσπιση του Έλληνα καταδικασθέντος για τη δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη.

Όπως αναφέρει η dimokratiki, η αίτηση στρέφεται κατά της απόφασης με την οποία το ίδιο Τμήμα απέρριψε, τον Μάιο του 2024, τις αναιρέσεις και των 2 καταδικασθέντων για τον ομαδικό βιασμό και τη δολοφονία της 21χρονης φοιτήτριας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η πρώτη συζήτηση, στις 21 Ιανουαρίου 2025, έληξε χωρίς απόφαση. Το Τμήμα όρισε νέα δικάσιμο και νέο εισηγητή.

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Στην αίθουσα θα βρεθούν αντιμέτωποι ο κ. Χάρης Αμπράζης, συνήγορος του ημεδαπού, και ο κ. Ευάγγελος Γκιούγκης, που εκπροσωπεί την οικογένεια της φοιτήτριας. Για την υπεράσπιση πρόκειται για το τελευταίο ένδικο βοήθημα που απομένει στο εσωτερικό δίκαιο. Η υπόθεση είναι από το 2018 σύμβολο του αγώνα κατά της έμφυλης βίας.

Η απόφαση που αμφισβητείται

Με την απόφαση 747/2024, που εκδόθηκε στις 23 Μαΐου 2024, ο Άρειος Πάγος απέρριψε τις αναιρέσεις του τότε 26χρονου ημεδαπού και του τότε 24χρονου συγκατηγορουμένου του αλβανικής καταγωγής. Τις είχε συζητήσει 8 μήνες νωρίτερα, στις 19 Σεπτεμβρίου 2023. Οι 2 άνδρες είχαν καταδικαστεί ομόφωνα από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών, ο καθένας σε ισόβια κάθειρξη για την ανθρωποκτονία και σε κάθειρξη 15 ετών για τον ομαδικό βιασμό. Κανένα ελαφρυντικό δεν τους αναγνωρίστηκε. Με την απόρριψη των αναιρέσεων οι ποινές έγιναν αμετάκλητες.

Ακολούθησε η αίτηση επανεξέτασης του κ. Αμπράζη, ο οποίος υποστηρίζει ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου τυγχάνει εσφαλμένη. Σύμφωνα με πληροφορίες της «δημοκρατικής», η αίτηση επαναφέρει σχεδόν όλα τα επιχειρήματα των αναιρέσεων. Κεντρικός της άξονας είναι ο τρόπος με τον οποίο τα δικαστήρια της ουσίας αξιολόγησαν τα αποδεικτικά στοιχεία. Η αίτηση αφορά μόνο τον ημεδαπό.

Τι προβάλλει η υπεράσπιση

Ο κ. Αμπράζης έχει την υπεράσπιση του ημεδαπού από το 2020, όταν τον διόρισε το δικαστήριο στη διάρκεια της πρωτόδικης δίκης. Από τότε υποστηρίζει ότι η συμμετοχή και η ευθύνη του εντολέα του ήταν μικρότερη από εκείνη του συγκατηγορουμένου του.

Το βασικό του επιχείρημα αφορά στην αριστεροχειρία του καταδικασθέντος. Ισχυρίζεται ότι τα περισσότερα τραύματα στο σώμα του θύματος φέρεται να είναι συμβατά με δράστη δεξιόχειρα. Υποστηρίζει επίσης ότι τα αποτυπώματα στο σίδερο σιδερώματος που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση ανήκουν αποκλειστικά στον Αλβανό συγκατηγορούμενο. Ο ημεδαπός παραδέχεται μόνο ένα «δυνατό κροσέ». Αρνείται κάθε ενεργή συμμετοχή στη μεταφορά της ημιλιπόθυμης κοπέλας στη θάλασσα και επικαλείται ότι ίχνη αίματος βρέθηκαν μόνο στα παπούτσια του συγκατηγορουμένου του.

Η αίτηση θέτει ζήτημα παραβίασης του τεκμηρίου αθωότητας, καθώς στο Εφετείο αναγνώστηκαν επικριτικά δημοσιεύματα. Αναφέρεται επίσης σε δημόσιες τοποθετήσεις αξιωματούχων που, κατά την υπεράσπιση, προδίκασαν την ενοχή. Ο κ. Αμπράζης επικαλείται ακόμη οπτικοακουστικό υλικό που δεν εκτιμήθηκε ορθά. Κάνει λόγο και για αντιφάσεις στην ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη ως προς το αν το θύμα αντιστάθηκε.

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Προβάλλονται επίσης δικονομικές ενστάσεις. Η πρώτη αφορά αναντιστοιχία στις ημερομηνίες της κλήσης. Η δεύτερη αφορά την επίδοση της κλήσης στον ίδιο τον κρατούμενο, ο οποίος φέρεται να ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή, αντί για τον συνήγορό του. Η υπεράσπιση αμφισβητεί ακόμη τη νομιμότητα της παράστασης της πολιτικής αγωγής. Υποστηρίζει, τέλος, ότι δεν εξετάστηκαν τα ψηφιακά δεδομένα από τις συσκευές της Ελένης Τοπαλούδη, ανάμεσά τους 4 κινητά τηλέφωνα και 2 υπολογιστές.

Εισαγγελία και οικογένεια ζητούν απόρριψη

Τον Ιανουάριο του 2025 η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Ελένη Κοντακτσή πρότεινε να απορριφθεί η αίτηση. Τόνισε ότι η απόφαση του Εφετείου έχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και ότι τα αποδεικτικά μέσα αξιολογήθηκαν επαρκώς. Επισήμανε επίσης ότι η υπόθεση διεκπεραιώθηκε σε εύλογο χρόνο. Την ίδια πρόταση είχε κάνει και το 2023, όταν, απαντώντας στο επιχείρημα της δημοσιότητας, είχε δηλώσει ότι «οι δικαστές δεν επηρεάζονται από τα δημοσιεύματα».

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Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε ο κ. Ευάγγελος Γκιούγκης. Υποστήριξε ότι η διαδικασία και στους 2 βαθμούς ήταν σύμφωνη με τις αρχές της δίκαιης δίκης και ότι η ποινή ήταν πλήρως δικαιολογημένη. Ο κ. Γκιούγκης είχε εκπροσωπήσει την οικογένεια και στο Εφετείο το 2022. Είχε δηλώσει τότε ότι οι 2 κατηγορούμενοι έριχναν ο ένας την ευθύνη στον άλλον και ότι «η αλήθεια δεν βγήκε από τα στόματά τους». Είχε συνδέσει επίσης τα βασανιστήρια με την αντίσταση της φοιτήτριας στον βιασμό.

Παρά τις συγκλίνουσες θέσεις, το Τμήμα δεν αποφάσισε. Η νέα δικάσιμος και η αλλαγή εισηγητή δεν συνοδεύτηκαν από δημόσια αιτιολόγηση. Όπως επισημαίνουν νομικοί κύκλοι, η αλλαγή εισηγητή είναι συνήθης πρακτική και δεν προδικάζει την έκβαση.

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Τι θα κρίνει το δικαστήριο

Η επανεξέταση δεν αφορά την ουσία της υπόθεσης. Το δικαστήριο εξετάζει μόνο αν η απόφαση του 2024 πάσχει νομικά, για παράδειγμα αν έμεινε αναπάντητος κάποιος λόγος αναίρεσης. Θα κρίνει πρώτα αν η αίτηση είναι παραδεκτή και στη συνέχεια αν είναι βάσιμη. Αν την απορρίψει, οι καταδίκες επιβεβαιώνονται οριστικά, χωρίς άλλο ένδικο μέσο στο εσωτερικό δίκαιο. Αν τη δεχθεί, θα επανέλθει στους λόγους αναίρεσης. Η απόφαση δεν είναι βέβαιο ότι θα εκδοθεί την ίδια ημέρα. Μέχρι τότε, οι 2 καταδικασθέντες συνεχίζουν να εκτίουν τις ποινές τους.