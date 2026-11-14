Πορτογαλία: Χιλιάδες Πορτογάλοι στους δρόμους σε διαδήλωση κατά της στεγαστικής κρίσης

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στους δρόμους της Λισαβόνας και περίπου 30 άλλων πορτογαλικών πόλεων για να διαμαρτυρηθούν για την στεγαστική κρίση, η οποία έχει μετατραπεί σε κεντρικό θέμα δημόσιας συζήτησης τις τελευταίες εβδομάδες.

«Μειώστε τα ενοίκια, αυξήστε τους μισθούς» φώναζαν διαδηλωτές στην πορτογαλική πρωτεύουσα.

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Πτυχιούχος στον τομέα επικοινωνιών, ο Νταβίντ Πίτερς, εργαζόμενος με μερική απασχόληση, εξακολουθεί να ζει με τους γονείς του, αλλά, στα 23 του, θέλει να γίνει ανεξάρτητος. «Η στέγαση είναι το κύριο εμπόδιο (…), γι’ αυτό διαδηλώνουμε σήμερα», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Θέλουμε απλώς ένα μέρος για να μπορούμε να σπουδάσουμε, αλλά δεν μπορούμε να βρούμε στέγαση σε αξιοπρεπή κατάσταση, και επιπλέον, ζητούν τιμές που κανείς δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά», δήλωσε η Ματίλντε Κούνια, 20 ετών, η οποία σπουδάζει Καλές Τέχνες στην Κοΐμπρα, στην κεντρική Πορτογαλία.

«Με τα λίγα που βγάζουμε και το επίπεδο των ενοικίων, είμαστε η χώρα με την μεγαλύτερη ανισότητα στην Ευρώπη», προσθέτει η Μαίτε Τσάβες, μια 40χρονη Ουρουγουανή που ζει στη Λισαβόνα εδώ και 17 χρόνια.

Η Πορτογαλία είναι η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου οι τιμές των ακινήτων έχουν αυξηθεί περισσότερο σε σχέση με το εισόδημα των νοικοκυριών μεταξύ 2015 και 2025, με τον δείκτη που μετρά αυτήν την αύξηση να σημειώνει άνοδο 60,8% κατά την περίοδο αυτή, πολύ μπροστά από την Ολλανδία, η οποία έρχεται δεύτερη με αύξηση 34,3%, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν αυτή την εβδομάδα από την Eurostat.

Η σημερινή διαδήλωση ξεκίνησε μετά την ψήφιση από τη Βουλή ενός νομοσχεδίου μεταρρύθμισης που στοχεύει ιδίως στην απλοποίηση και την επιτάχυνση των εξώσεων ενοικιαστών.

Το νομοσχέδιο που πρότεινε η δεξιά κυβέρνηση, η οποία δεν διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή, πέρασε την πρώτη του ανάγνωση στα τέλη Σεπτεμβρίου χάρη στην αποχή της ακροδεξιάς, ακόμη και όταν η Ισπανία συγκλονιζόταν από διαδηλώσεις μετά την έξωση μιας 80χρονης γυναίκας από τη Μαδρίτη, η οποία στη συνέχεια πέθανε.

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Από τότε, ακολουθώντας το παράδειγμα του στησίματος σκηνών και κατασκηνώσεων που ξεπήδησαν σε ισπανικές πόλεις, ακτιβιστές για τα δικαιώματα στέγασης στην Πορτογαλία έχουν ξεκινήσει ένα κίνημα που προσπαθεί να στήσει σκηνές σε εμβληματικές πλατείες στη Λισαβόνα και το Πόρτο, στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Αυτοί οι διαδηλωτές έχουν αντιμετωπίσει την σκληρή στάση των αρχών και έχουν εκδιωχθεί βίαια από την αστυνομία σε πολλές περιπτώσεις.

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Ο πρόεδρος Αντόνιο Ζοσέ Σεγκούρο έχει ζητήσει διάλογο μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, αλλά οι συναντήσεις μεταξύ του πρωθυπουργού Λουίς Μοντενέγκρο και της ακροδεξιάς, της δεύτερης μεγαλύτερης πολιτικής δύναμης στο κοινοβούλιο και των Σοσιαλιστών δεν έχουν αποφέρει καμία απτή πρόοδο.

Ο πρόεδρος, μέλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος, «δίνει προσοχή στην κρίση της στέγασης και έχει προσπαθήσει να ακούσει και να κινητοποιήσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό την επίλυσή της», ανακοίνωσε χθες η προεδρία μετά τη συνάντηση του Σεγκούρο με εκπροσώπους οργανώσεων για τα δικαιώματα της στέγασης.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ