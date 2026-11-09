Φθιώτιδα: Προφυλακίστηκε ο 45χρονος Ινδός που σκότωσε τα δύο ανίψια του στις Λιβανάτες

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 45χρονος Ινδός δράστης του διπλού φονικού στις Λιβανάτες Φθιώτιδας, μετά την απολογία του.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, η δικαστική διαδικασία πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (9/11) στον ειδικό θάλαμο – κελί του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας. Εκεί μετέβησαν ο ανακριτής και η εισαγγελέας, προκειμένου να λάβουν την απολογία του 45χρονου, ο οποίος νοσηλευόταν φρουρούμενος από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

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Κατά την απολογητική του διαδικασία, ο κατηγορούμενος φέρεται να επανέλαβε όσα είχε υποστηρίξει και προανακριτικά στους αστυνομικούς. Ισχυρίστηκε εκ νέου ότι τα δύο ανίψια του, ηλικίας 26 και 24 ετών, του συμπεριφέρονταν άσχημα και απαξιωτικά και ότι δεν τον άκουγαν, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να δικαιολογήσει την αποτρόπαια πράξη του.

Σε βάρος του 45χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για:

– Ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή

– Παράνομη οπλοφορία

– Οπλοχρησία

Με την έκδοση του εντάλματος προσωρινής κράτησης και το εξιτήριο από το νοσοκομείο θα οδηγηθεί στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Φθιώτιδας, όπου και θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τη μεταγωγή του σε σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας.