Κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια: Παρέλυσαν Χίθροου, Βερολίνο και Βρυξέλλες – Μάχη για πλήρη αποκατάσταση

Ένα χαοτικό Σαββατοκύριακο βίωσαν χιλιάδες επιβάτες σε τρία από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025, κυβερνοεπίθεση «χτύπησε» το λογισμικό check-in και επιβίβασης της Collins Aerospace (θυγατρικής της RTX), προκαλώντας τεράστιες δυσλειτουργίες στο Χίθροου του Λονδίνου, στο Βερολίνο Βρανδεμβούργου και στις Βρυξέλλες. Οι ουρές ήταν ατελείωτες, οι καθυστερήσεις μαζικές και δεκάδες πτήσεις ακυρώθηκαν.

Σταδιακή βελτίωση, αλλά με πολλά εμπόδια

Το πρωί της Κυριακής, τα προβλήματα δεν είχαν εξαλειφθεί πλήρως. Στα αεροδρόμια Λονδίνου και Βερολίνου η κατάσταση εμφάνιζε σταδιακή βελτίωση, ωστόσο οι Βρυξέλλες παρέμεναν στο επίκεντρο των δυσκολιών, με τις αρχές να κάνουν λόγο για «μεγάλο αντίκτυπο» στο πτητικό πρόγραμμα. Σχεδόν οι μισές αναχωρήσεις από το αεροδρόμιο της βελγικής πρωτεύουσας ακυρώθηκαν.

Μέσες καθυστερήσεις για τους επιβάτες

Σύμφωνα με τα στοιχεία του FlightRadar24, οι επιβάτες υπέστησαν μέσες καθυστερήσεις 53 λεπτών στις Βρυξέλλες, περίπου 30 λεπτών στο Βερολίνο και σχεδόν 27 λεπτών στο Χίθροου. Παραμένει ωστόσο ασαφές πόσο ακριβώς σχετίζονται οι καθυστερήσεις αυτές με την κυβερνοεπίθεση.

«Προσωρινή διακοπή» λέει η RTX

Η RTX, μητρική της Collins Aerospace, χαρακτήρισε το περιστατικό «προσωρινή διακοπή στον κυβερνοχώρο», διευκρινίζοντας ότι επηρέασε το λογισμικό MUSE, το οποίο χρησιμοποιείται από πολλές αεροπορικές εταιρείες. Περαιτέρω λεπτομέρειες δεν δόθηκαν.

Στο Χίθροου τονίστηκε ότι «η πλειονότητα των πτήσεων εκτελείται κανονικά», ενώ στο Βερολίνο οι δυσλειτουργίες δεν οδήγησαν σε εκτεταμένες ακυρώσεις. Στις Βρυξέλλες, όμως, οι επιβάτες συνέχιζαν να ταλαιπωρούνται από καθυστερήσεις και ακυρώσεις μέχρι και το απόγευμα της Κυριακής.

Η εικόνα από τα δεδομένα Cirium

Η εταιρεία αεροπορικών δεδομένων Cirium κατέγραψε τις καθυστερήσεις ως «χαμηλές» στο Λονδίνο, «μέτριες» στο Βερολίνο και «σοβαρές» στις Βρυξέλλες – αν και με τάση σταδιακής μείωσης.

Αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων στην Ευρώπη

Η προέλευση και τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα. Όπως υπογράμμισε η στρατηγική σύμβουλος τουρισμού και αεροπορίας Ανίτα Μεντιράτα, «είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα», επισημαίνοντας τον κίνδυνο πρόωρων και προκατειλημμένων εικασιών.

Η συγκεκριμένη επίθεση εντάσσεται σε μια ευρύτερη ακολουθία χτυπημάτων σε κρίσιμες υποδομές της Ευρώπης. Πρόσφατα, κυβερνοεπίθεση προκάλεσε αναστολή της παραγωγής στη Jaguar Land Rover, ενώ η Marks & Spencer υπέστη ζημιές εκατοντάδων εκατομμυρίων λιρών.

Ανησυχίες για την ανθεκτικότητα των υποδομών

Η συχνότητα τέτοιων επιθέσεων ενισχύει τους φόβους για την ασφάλεια και την αντοχή ζωτικών τομέων όπως οι αερομεταφορές, η υγεία και η βιομηχανία, οι οποίοι εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από ψηφιακά συστήματα που αποδεικνύονται ευάλωτα.