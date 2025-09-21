Κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια της Ευρώπης: Ακυρώθηκαν οι μισές πτήσεις στις Βρυξέλλες – Πώς έδρασαν οι χάκερς

Η ταλαιπωρία χιλιάδων επιβατών στα αεροδρόμια της Ευρώπης συνεχίζεται μετά την κυβερνοεπίθεση που έλαβε χώρα την Παρασκευή στην εταιρεία που διαχειρίζεται το σύστημα των check-in.

Στις Βρυξέλλες, το τοπικό αεροδρόμιο ανακοίνωσε ότι οι μισές πτήσεις που είναι προγραμματισμένες να αναχωρήσουν την Κυριακή θα πρέπει να ακυρωθούν για να μην δημιουργηθούν μεγαλύτερες ουρές από την χειροκίνητη διαδικασία επιβίβασης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεγάλες ουρές καταγράφονται στο Χίθροου με τους υπαλλήλους να εκδίδουν χειρόγραφα κάρτες επιβίβασης την ώρα που οι αποσκευές είναι στοιβαγμένες σε σορούς καθώς η καταγραφή τους διέπετε από μεγάλες καθυστερήσεις.

Οι χάκερ στόχευσαν λογισμικό που χρησιμοποιούν οι αεροπορικές εταιρείες για τον έλεγχο εισιτηρίων των επιβατών και την παροχή καρτών επιβίβασης. Μετά την κυβερνοεπίθεση το προσωπικό των αεροπορικών εταιρειών έπρεπε να κάνει το έλεγχο των καρτών επιβίβασης χειροκίνητα, επιμηκύνοντας σημαντικά τη διαδικασία.

Οι ειδικοί κάνουν λόγο για έξυπνη επίθεση η οποία οδήγησε στην παράλυση της κίνησης των αεροδρομίων σε μεγάλες πρωτεύουσες της Ευρώπης από όπου εκατομμύριά επιβάτες εξυπηρετούνται καθημερινά και ταξιδεύουν σε όλες τις γωνιές του κόσμου. Πρόκειται για μια αλυσίδα χτυπημάτων που έχουν ξεπεράσει τα σύνορα μιας χώρας.

Τα συστήματα check-in παρέχονται από την Collins Aerospace, μια αμερικανική εταιρεία που παράγει επίσης αμυντικά συστήματα και στην οποία ανατέθηκε την περασμένη εβδομάδα σύμβαση για την εκτέλεση του σχεδιασμού ηλεκτρονικού πολέμου του ΝΑΤΟ.

Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές ποιος βρίσκεται πίσω από την κυβερνοεπίθεση στην Collins Aerospace, η οποία παρέχει λογισμικό check-in και επιβίβασης σε αρκετές αεροπορικές εταιρείες σε πολλά αεροδρόμια παγκοσμίως. Κάποιοι πάντως δεν διστάζουν να πουν ότι υπάρχει ρωσική παρέμβαση.

Η κυβερνοεπίθεση ξεκίνησε αργά το βράδυ της Παρασκευής (19/09) και μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου, 29 πτήσεις είχαν ακυρωθεί, σύμφωνα με την Cirium, την εταιρεία παροχής δεδομένων αεροπορίας, από τις περισσότερες από 1.000 που πραγματοποιήθηκαν στα τρία αεροδρόμια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περισσότερες από 600 πτήσεις από το αεροδρόμιο Χίθροου έχουν διακοπεί λόγω κυβερνοεπίθεσης, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων.

Το FlightRadar κατέγραψε 629 προβλήματα σε πτήσεις, μετά από κυβερνοεπίθεση στην Collins Aerospace που οδήγησε σε καθυστερήσεις σε όλη την Ευρώπη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σοβαρά τεχνικά προβλήματα σημειώθηκαν και στο αεροδρόμια του Βερολίνου και των Βρυξελλών λόγω της κυβερνοεπίθεσης στον εξωτερικό πάροχο συστημάτων check in αλλά και επιβίβασης.