Κύπρος: Κάμερες καιρού κατέγραψαν drones πάνω από την βρετανική βάση

Από μετεωρολογική κάμερα στην περιοχή του Πισσουρίου στην Λεμεσό καταγράφηκαν τα drones που εισέβαλλαν στον νυχτερινό ουρανό της Κύπρου.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για drones ή πυραυλικά ίχνη που φέρονται να σχετίζονται με το Ιράν. Οι εικόνες προέρχονται από μετεωρολογική κάμερα της πλατφόρμας Kitasweather, εγκατεστημένη στο Πισσούρι την ώρα που η Τεχεράνη εξαπέλυσε επίθεση με drone.

Στην ανάρτηση του Kitasweather επισημαίνεται ότι ορισμένα από τα φωτεινά αντικείμενα φαίνεται να αναχαιτίζονται στον αέρα, ενώ άλλα φαίνονται να πέφτουν στο έδαφος.

Να θυμίσουμε πως το αεροδρόμιο της Πάφου έχει κλείσει προσωρινά, όπως και η Βρετανική Βάση στο Ακρωτήρι, στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας που έχουν ληφθεί μετά το περιστατικό.