Fars: Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει ακόμη το κείμενο της συμφωνίας

Στο γεγονός πως το Ιράν δεν έχει εγκρίνει ακόμη το κείμενο της συμφωνίας στέκεται το Fars News.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο ιρανικό Μέσο Ενημέρωσης μια καλά ενημερωμένη πηγή κοντά στην ομάδα διαπραγμάτευσης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν τόνισε πως δεν έχει έγκριθεί κανένα κείμενο για το αρχικό μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

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Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν αμφισβήτησε τις τελευταίες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι έχουν εγκριθεί τα «τελικά σημεία» μιας συμφωνίας με την Τεχεράνη, λέγοντας ότι Ιρανοί αξιωματούχοι δεν έχουν επιβεβαιώσει καμία τέτοια συμφωνία.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) αναφέρουν ότι «ενώ οι Ιρανοί αξιωματούχοι δεν έχουν ακόμη απαντήσει στους ισχυρισμούς του Τραμπ, η έκθεση σημειώνει ότι από την έναρξη του πολέμου, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα κάνει αντιφατικές και ανακριβείς δηλώσεις».

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim του Ιράν, το οποίο συνδέεται στενά με το IRGC, αντέδρασε επίσης στις τελευταίες δηλώσεις του Τραμπ, λέγοντας ότι οι δηλώσεις του σχετικά με την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως έχουν, εκτός εάν το Ιράν ανακοινώσει επίσημα μια συμφωνία.

«Μέχρι να ανακοινωθεί επίσημα οποιαδήποτε πιθανή συνεννόηση ή συμφωνία από το Ιράν, οποιεσδήποτε δηλώσεις του Τραμπ σχετικά με αυτό το θέμα θα πρέπει να εξεταστούν με το ίδιο πρίσμα όπως οι προηγούμενοι ισχυρισμοί και μηνύματά του», δήλωσε το Tasnim.