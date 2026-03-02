Κύπρος: “Αναχαιτίστηκαν 2 drones” – Εκκενώθηκαν το αεροδρόμιο της Πάφου και οι βρετανικές βάσεις (βίντεο)

Νέος συναγερμός σήμανε σήμερα Δευτέρα 2/3 στην Κύπρο, με τις Αρχές να προχωρούν στην εκκένωση του αεροδρομίου της Πάφου, των δύο στρατιωτικών βάσεων, καθώς και ολόκληρης της περιοχής του Ακρωτηρίου, ύστερα από τον εντοπισμό drones στον εναέριο χώρο.

Όπως έγραψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, “δύο μη επανδρωμένα αεροχήματα που κινούνταν προς την κατεύθυνση των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως“.

Δύο μη επανδρωμένα αεροχήματα που κινούνταν προς την κατεύθυνση των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως.— Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) March 2, 2026

Όπως μεταδίδει το www.philenews.com, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, οι Αρχές έδωσαν οδηγίες στο προσωπικό του πολιτικού αεροδρομίου της Πάφου να εκκενώσει τους χώρους των κτιρίων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αρχές ασφαλείας έλαβαν πληροφορίες για κίνδυνο χτυπήματος του αεροδρομίου και της αεροπορικής βάσης Ανδρέας Παπανδρέου από drone, για αυτό και δόθηκε η σχετική οδηγία.

Το προσωπικό των διαφόρων υπηρεσιών και τμημάτων του διεθνούς αεροδρομίου Πάφου βγήκε άμεσα από τα κτίρια και είναι συγκεντρώθηκε στους χώρους στάθμευσης του αεροδρομίου εν αναμονή περαιτέρω οδηγιών.

Σύμφωνα με το cyprustimes.com, μετά τις σειρήνες που ήχησαν λίγο νωρίτερα στο Ακρωτήρι, απογειώθηκαν τρία μαχητικά αεροσκάφη και οι πολίτες κλήθηκαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους λόγω «συνεχιζόμενης απειλής».

Επίσης, η πύλη της βάσης σφραγίστηκε, ενώ πρόσωπα που βρίσκονταν εντός της βάσης απομακρύνθηκαν γρήγορα. Υπενθυμιζεται ότι νωρίτερα είχε ήδη απομακρυνθεί το μη απαραίτητο προσωπικό.

Επίσης, το υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου έδωσε οδηγίες για υποχρεωτική εκκένωση όλης της περιοχής του Ακρωτηρίου, ενώ λίγο πριν τις 13:00, σύμφωνα με κυπριακά μέσα ενημέρωσης, δόθηκε εντολή για εκκένωση της Βάσης Δεκέλειας.

Στην ειδοποίηση που εκδόθηκε νωρίτερα από τις Βρετανικές Βάσεις προς κατοίκους στο Ακρωτήρι αναφερόταν: «Υπάρχει συνεχιζόμενη απειλή ασφαλείας. Παρακαλούμε επιστρέψτε στα σπίτια σας και παραμείνετε μέσα μέχρι νεότερης επίσημης ειδοποίησης.

Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και προστατευτείτε πίσω ή κάτω από στιβαρά, γερά έπιπλα. Παρακαλούμε περιμένετε περαιτέρω οδηγίες».

Ένα το drone που χτύπησε τη νύχτα τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σχεδόν 12 ώρες μετά την επίθεση με drone στη Βρετανική Αεροπορική Βάση στο Ακρωτήρι, κατά την οποία προκλήθηκαν περιορισμένες υλικές ζημιές.

Μάλιστα, όπως μεταδίδει το cyprustimes.com, επικαλούμενο κυβερνητικές πηγές, η Λευκωσία έλαβε σχετική ενημέρωση που επιβεβαιώνει ότι το drone ήταν ένα και όχι δύο ή περισσότερα όπως είχε κυκλοφορήσει νωρίτερα.

Οι αναφορές για αναχαίτιση δεύτερου αντικειμένου αποδίδονται σε σύγχυση λόγω διπλής έκρηξης, καθώς το drone έπεσε αρχικά σε οροφή κατασκευής και έπειτα στο έδαφος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Σε δηλώσεις της στο Sky News σήμερα το πρωί της Δευτέρας, η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Υβέτ Κούπερ, ανέφερε ότι στόχος της επίθεσης στη στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου, ήταν ο διάδρομος προσγείωσης.

«Δεν είμαστε σε θέση να παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή, αλλά προφανώς λαμβάνονται όλα τα προληπτικά μέτρα γύρω από τη βάση» πρόσθεσε η κυρία Κούπερ λίγη ώρα αφού το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας ανακοίνωσε ότι μετακινεί τις οικογένειες από τη στρατιωτική βάση ως «προληπτικό μέτρο».

Από την πλευρά του, και ο Δήμαρχος του Κουρίου, Παντελή Γεωργίου, που επικαλέστηκε την ενημέρωση από τις αστυνομικές αρχές, ανέφερε ότι στόχος ήταν ο αεροδιάδρομος του αεροδρομίου των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι.

«Σε ενημέρωση στην Αστυνομική Διεύθυνση των Βρετανικών Βάσεων στο M1 (στην Επισκοπή), το αντικείμενο έχει χτυπήσει πλησίον του αεροδιαδρόμου, που ήταν και ο στόχος από ότι φαίνεται να πλήξουν τις εγκαταστάσεις του αεροδιαδρόμου και γύρω από αυτόν» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ενδεχομένως με αυτό το πλήγμα, όπως ανέφερε, στόχευαν στην καταστροφή του έτσι ώστε να μη μπορούν να εξορμήσουν από τη βάση τα μαχητικά αεροσκάφη.

Το drone προκάλεσε περιορισμένες ζημιές στη Βάση Ακρωτηρίου, όπως ανέφερε νωρίτερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος της Κύπρου Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης. Σε σχέση με περιστατικό που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Βάση Ακρωτηρίου,σύμφωνα με ενημέρωση που λήφθηκε σε διάφορα επίπεδα, πρόκειται για μη επανδρωμένο drone το οποίο προκάλεσε περιορισμένες ζημιές.



Οι αρμόδιες αρχές ενεργοποίησαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα…— Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) March 2, 2026

Εν τω μεταξύ, κάτοικοι του δημοτικού διαμερίσματος Ακρωτηρίου εγκατέλειψαν τις οικίες τους, με κάποιους να διανυκτερεύουν στο ΚΕΝ Λεμεσού, μετά από οδηγίες του Προέδρου της Δημοκρατίας, δήλωσε τοπικός δήμαρχος στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Κάτοικος της περιοχής δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι ακούστηκε έκρηξη και ακολούθως αεροσκάφη να απογειώνονται από τις Βρετανικές Βάσεις, ενώ η Αστυνομία των Βάσεων προχώρησε σε αποκοπή των δρόμων που οδηγούν προς το Ακρωτήρι.

Επίσης, ο Πολίτης Κύπρου, αναφέρει ότι μέλη του προσωπικού των βρετανικών βάσεων έλαβαν μηνύματα για το περιστατικό. Στο πρώτο καλούνταν οι ίδιοι και οι οικογένειες τους να παραμείνουν στα σπίτια τους, λόγω απειλής για την ασφάλεια και όπως καλυφθούν κάτω από έπιπλα, μακριά από παράθυρα.

Σε δεύτερο μήνυμα γινόταν αναφορά σε χτύπημα από drone στον αεροδιάδρομο των Βάσεων Ακρωτηρίου και σε μικρές υλικές ζημιές, χωρίς τραυματισμούς.

Ακόμα, τα σχολεία στις γύρω περιοχές από τη βρετανική βάση για προληπτικούς λόγους έμειναν σήμερα κλειστά.

Οι Βρετανικές Βάσεις σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν πως «ως προληπτικό μέτρο, προγραμματίζεται προσωρινή απομάκρυνση του μη απαραίτητου προσωπικού που εδρεύει στη RAF Ακρωτηρίου».

Νωρίς το πρωί σήμερα Δευτέρα 2/3, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο ίδιος σε μήνυμά του τόνισε πως η Κυπριακή Δημοκρατία δεν προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης.

Επιβεβαίωσε τα όσα συνέβησαν χθες, λέγοντας πως στις 12:03 τα μεσάνυχτα μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου Shahed, προσέκρουσε εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Βρετανικών Βάσεων στο Ακωτήρι, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.

Από την πρώτη στιγμή, όπως είπε, «όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Δημοκρατίας βρίσκονται σε εγρήγορση και πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Την ίδια στιγμή, συγκάλεσα αμέσως, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, για αξιολόγηση της κατάστασης, το οποίο παραμένει σε συνεχή διαβούλευση. Ταυτόχρονα, για τις εξελίξεις είμαι σε συνεχή επαφή με όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες και ηγέτες άλλων κρατών».

Φον ντερ Λάιεν: Στεκόμαστε συλλογικά στο πλευρό της Κύπρου