Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Κίνα – Κάτοικοι βγαίνουν πανικόβλητοι από τα σπίτια τους (Βίντεο)
Σοκάρουν οι εικόνες
Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε την Κυριακή 28/6 στην Κίνα προκαλώντας τον πανικό στους πολίτες.
Συγκεκριμένα, η δόνηση σημειώθηκε στην πόλη Γιμπίν της επαρχίας Σετσουάν, ενώ σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS) το εστιακό βάθος υπολογίζεται γύρω στα 10 χιλιόμετρα.
Παράλληλα, σε βίντεο φαίνονται κάτοικοι της περιοχής να πετάγονται έξω από τα σπίτια τους.
πηγή στην Google
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