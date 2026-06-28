Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Κίνα – Κάτοικοι βγαίνουν πανικόβλητοι από τα σπίτια τους (Βίντεο)

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε την Κυριακή 28/6 στην Κίνα προκαλώντας τον πανικό στους πολίτες.

Συγκεκριμένα, η δόνηση σημειώθηκε στην πόλη Γιμπίν της επαρχίας Σετσουάν, ενώ σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS) το εστιακό βάθος υπολογίζεται γύρω στα 10 χιλιόμετρα.

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