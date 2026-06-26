Μικρό αεροπλάνο προσέκρουσε στον ψηλότερο ουρανοξύστη του Πεκίνου (Βίντεο)

Ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα στον υψηλότερο ουρανοξύστη του Πεκίνου, τον Πύργο CITIC, είπαν δύο περαστικοί στο Reuters, καθώς η αστυνομία απέκλεισε τους δρόμους γύρω από τον ουρανοξύστη και εμπόδισε περαστικούς να τραβούν φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο.

Το κτίριο, γνωστό ως Πύργος CITIC ή China Zun, είναι ένας ουρανοξύστης 108 ορόφων στο ανατολικό Πεκίνο. Αποτελεί έδρα του κρατικού ομίλου CITIC Group και είναι το ψηλότερο κτίριο στην κινεζική πρωτεύουσα.

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Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναπτύχθηκε στο σημείο, με δρόμους που οδηγούν στον ουρανοξύστη να έχουν κλείσει. Η αστυνομία εμπόδισε ορισμένους ανθρώπους να τραβούν φωτογραφίες και ζήτησε από άλλους να διαγράψουν όσες είχαν τραβήξει ενώ απομάκρυναν ανθρώπους μακριά από το κτίριο.

Δύο γυάλινα πάνελ σε έναν ψηλό όροφο υπέστησαν ζημιές. Δεν έχει υπάρξει κάποιο επίσημο σχόλιο από τις αρχές μέχρι στιγμής.

Ένας ταχυμεταφορέας με τον οποίο μίλησε το Reuters είπε ότι έσπευσε προς τον Πύργο CITIC γύρω στις 18:00 τοπική ώρα (13:00 ώρα Ελλάδας), αφού άκουσε μια ισχυρή σύγκρουση καθώς ένα αεροσκάφος περίπου στο μέγεθος ενός αυτοκινήτου έπεσε πάνω στο κτίριο.

Ο αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι τράβηξε ένα βίντεο με το αεροσκάφος να προεξέχει από το κτίριο, αλλά αργότερα διέγραψε το βίντεο επειδή φοβόταν μήπως τον πιάσει η αστυνομία.

Ένας άλλος ταχυμεταφορέας είπε στο Reuters ότι έφτασε στο σημείο αφού είδε μη επαληθευμένες εικόνες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έδειχναν συντρίμμια ενός μικρού αεροσκάφους σε έναν δρόμο δίπλα στο κτίριο.

Αναρτήσεις για το συμβάν αφαιρέθηκαν γρήγορα από τα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μια αναζήτηση του ονόματος του κτιρίου στην εφαρμογή Xiaohongshu επέστρεψε μόνο αναρτήσεις με ημερομηνία Πέμπτης.

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Ένας αστυνομικός είπε σε δημοσιογράφους του Reuters να αποχωρήσουν από το σημείο. Ερωτηθείς γιατί έπρεπε να φύγουν, ο αστυνομικός είπε: «Όλοι ξέρουμε γιατί!»