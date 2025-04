Ένα πραγματικά τρομακτικό γεγονός συνέβη σε πάρκο στην Κίνα όταν “γοργόνα” έχασε τις αισθήσεις της μπροστά στα μάτια των έντρομων επισκεπτών.

Σύμφωνα με την Daily Mail, οι επισκέπτες του πάρκου θεώρησαν αρχικά ότι η λιποθυμία της «γοργόνας» ήταν μέρος του σόου της αλλά μετά από 20 δευτερόλεπτα αντιλήφθηκαν τι πραγματικά είχε συμβεί και κάλεσαν σε βοήθεια. Όπως φαίνεται στο βίντεο, τη διάσωση της γυναίκας ανέλαβε υπάλληλος του πάρκου, ο οποίος βούτηξε στο νερό προκειμένου να ανασύρει την λιπόθυμη «γοργόνα».

Horrifying moment mermaid performer is rescued after almost drowning pic.twitter.com/p7ZYE1JwqH