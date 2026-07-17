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Κίνα: Άνθρωποι θάφτηκαν ζωντανοί κάτω από τα ερείπια μετά από κατολίσθηση (βίντεο+φωτογραφίες)

Σε επαρχία στα ανατολικά της πόλης Τσονγκτσίνγκ

Κίνα: Άνθρωποι θάφτηκαν ζωντανοί κάτω από τα ερείπια μετά από κατολίσθηση (βίντεο+φωτογραφίες)
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Κατολίσθηση σημειώθηκε σε επαρχία στα ανατολικά της πόλης Τσονγκτσίνγκ, στη νοτιοδυτική Κίνα, που είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση αρκετών κτιρίων με διαμερίσματα, με αρκετούς ανθρώπους να θάβονται κάτω από τα ερείπια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας κοινοτικός υπάλληλος στην επαρχία Πενγκσούι ειδοποίησε τις αρχές γύρω στις 8 το πρωί (03:00 ώρα Ελλάδας) όταν είδε ότι είχαν αποκολληθεί βράχοι.

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Οι αρχές έδωσαν εντολή να απομακρυνθούν περισσότεροι από 60 κάτοικοι, αλλά η κατολίσθηση συνέβη κατά την εκκένωση στις 9:08 το πρωί, με αποτέλεσμα κάποιοι να θαφτούν ζωντανοί, όπως μετέδωσε το κρατικό δίκτυο CCTV. Σύμφωνα με το CCTV, δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί ο αριθμός των εγκλωβισμένων.

Εννέα άνθρωποι ανασύρθηκαν από τα χαλάσματα, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, χωρίς η κατάσταση της υγείας τους να εμπνέει ανησυχία. Δεν ήταν άμεσα σαφές τι προκάλεσε την κατολίσθηση.

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