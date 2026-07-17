Κίνα: Άνθρωποι θάφτηκαν ζωντανοί κάτω από τα ερείπια μετά από κατολίσθηση (βίντεο+φωτογραφίες)

Κατολίσθηση σημειώθηκε σε επαρχία στα ανατολικά της πόλης Τσονγκτσίνγκ, στη νοτιοδυτική Κίνα, που είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση αρκετών κτιρίων με διαμερίσματα, με αρκετούς ανθρώπους να θάβονται κάτω από τα ερείπια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας κοινοτικός υπάλληλος στην επαρχία Πενγκσούι ειδοποίησε τις αρχές γύρω στις 8 το πρωί (03:00 ώρα Ελλάδας) όταν είδε ότι είχαν αποκολληθεί βράχοι.

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Today’s terrifying visuals as a massive landslide caused multiple buildings to collapse near the Wujiang Three Bridges in Pengshui, Chongqing, China.



Many people are trapped under the rubble as emergency crews conduct a major search and rescue operation. pic.twitter.com/gjhujNpFDA— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 17, 2026

Dashcam footage shows the exact moment a massive landslide collapses multiple buildings in Pengshui, Chongqing, China. Rescue efforts are currently underway. pic.twitter.com/kQFVxLN025— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 17, 2026

Οι αρχές έδωσαν εντολή να απομακρυνθούν περισσότεροι από 60 κάτοικοι, αλλά η κατολίσθηση συνέβη κατά την εκκένωση στις 9:08 το πρωί, με αποτέλεσμα κάποιοι να θαφτούν ζωντανοί, όπως μετέδωσε το κρατικό δίκτυο CCTV. Σύμφωνα με το CCTV, δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί ο αριθμός των εγκλωβισμένων.

‼️On July 17, a mountain‑rock collapse struck Pengshui County, Chongqing, collapsing multiple residential buildings below.After early‑warning rockfall was spotted by community staff, over 60 residents were urgently evacuated.#Chongqing #Pengshui #Landslide #EmergencyRescue pic.twitter.com/ecLkPo4otw— iChongqing (@iChongqing_CIMC) July 17, 2026

‼️On July 17, a mountain‑rock collapse struck Pengshui County, Chongqing, collapsing multiple residential buildings below.After early‑warning rockfall was spotted by community staff, over 60 residents were urgently evacuated.#Chongqing #Pengshui #Landslide #EmergencyRescue pic.twitter.com/ecLkPo4otw— iChongqing (@iChongqing_CIMC) July 17, 2026

Εννέα άνθρωποι ανασύρθηκαν από τα χαλάσματα, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, χωρίς η κατάσταση της υγείας τους να εμπνέει ανησυχία. Δεν ήταν άμεσα σαφές τι προκάλεσε την κατολίσθηση.