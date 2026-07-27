ΗΠΑ: Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν με νέες επιθέσεις αν δεν υπάρξει συμφωνία στις διαπραγματεύσεις

Μήνυμα με σαφείς προειδοποιήσεις προς την Τεχεράνη έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι οι αμερικανικές επιθέσεις θα συνεχιστούν εφόσον οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν οδηγήσουν σε αποτέλεσμα. Τη δήλωση έκανε κατά την αναχώρησή του με το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One με προορισμό το Μίσιγκαν.

Υποστηρίζοντας πως η Τεχεράνη ζήτησε τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, ύστερα από τα αλλεπάλληλα κύματα επιθέσεων εναντίον του Ιράν τις προηγούμενες δύο εβδομάδες, ο Τραμπ εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για την έκβαση των συνομιλιών. «Νομίζω πως είναι αρκετά πιθανό να γίνει κάτι… Κι αν γίνει, καλώς. Αν δεν γίνει, θα γυρίσουμε σε ό,τι κάναμε μέχρι πριν από δυο μέρες».

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«Έχουμε καλές συνομιλίες, θα δούμε τι θα γίνει», συνέχισε ο Τραμπ. «Εάν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία, επιστρέφουμε στα ίδια», είπε.

Ερωτηθείς σχετικά με το ενδεχόμενο να παρείχε η Ρωσία στο Ιράν δορυφορικές εικόνες αμερικανικών βάσεων στην περιοχή του Κόλπου, ο αμερικανός πρόεδρος είπε ότι σκοπεύει να θέσει το ζήτημα στον ρώσο ομόλογό του. «Θα δούμε εάν αυτό αληθεύει. Θα ρωτήσω τον Πούτιν και θα το μάθουμε σύντομα», δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters