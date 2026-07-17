“Βόμβες” Τραμπ: “Η Κίνα προσπάθησε να επηρεάσει τις εκλογές του 2020 – Έκλεψε στοιχεία ψηφοφόρων”

Βαριές κατηγορίες τόσο κατά της Κίνας όσο και κατά των πολιτικών του αντιπάλων εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με την εκλογική ασφάλεια.

Σε διάγγελμά του, σε ώρα υψηλής τηλεθέασης που όμως μεγάλα τηλεοπτικά επέλεξαν να μην αναμεταδώσουν απευθείας, ο Τραμπ κατηγόρησε την Κίνα ότι ενέχεται στη «μεγαλύτερη πειρατεία εκλογικών δεδομένων στην ιστορία».

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Επίσης, ανακοίνωσε πως έδωσε διαταγή να αποχαρακτηριστούν διαβαθμισμένα έγγραφα των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών τα οποία αποκαλύπτουν, κατ’ αυτόν, «σοκαριστικές ευαλωτότητες» του αμερικανικού εκλογικού συστήματος.

Ο ρεπουμπλικάνος υποστήριξε πως τα έγγραφα στα οποία αναφέρθηκε «δείχνουν ότι, για πολλά χρόνια, από τις (σ.σ. προεδρικές) εκλογές του 2020, η Κίνα διεξήγαγε αυτή που μοιάζει να ήταν η μεγαλύτερη επιχείρηση πειρατείας εκλογικών δεδομένων στην ιστορία», υποστηρίζοντας ότι το Πεκίνο «απέκτησε παράνομα» όχι λιγότερους από «220 εκατομμύρια φακέλους αμερικανών ψηφοφόρων». President Trump announces that the White House has released documents that they claim are a series of previously classified U.S. Intelligence Community Assessments and other reports that allegedly expose vulnerabilities in electronic voting. pic.twitter.com/VkTzR9fuc0 July 17, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ διατείνεται εδώ και χρόνια, χωρίς να έχει παρουσιάσει ποτέ κάποια πειστική απόδειξη, πως στις εκλογές του 2020 του «έκλεψαν» τη νίκη, ότι δεν επικράτησε ο δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν. «Ήταν ένας εφιάλτης για την ασφάλεια της εκλογικής αναμέτρησης» εξήγησε.

«Κάθε Αμερικανός δικαιούται να γνωρίζει ότι, όταν ψηφίζει, η ψήφος του θα καταμετρηθεί με ακρίβεια. Αυτό σημαίνει ότι το εκλογικό σύστημα πρέπει να είναι ασφαλές. Ένα σύστημα στο οποίο η απάτη και η παρέμβαση δεν είναι απλώς δύσκολες, αλλά πρακτικά αδύνατες. Δυστυχώς, το σύστημα που διαθέτουμε σήμερα απέχει πολύ από αυτό το πρότυπο» πρόσθεσε.

Σε άλλο σημείο του διαγγέλματός του, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέφερε τους ισχυρισμούς του περί ύπαρξης του λεγόμενου «βαθέος κράτους», υποστηρίζοντας ότι στελέχη του απέκρυψαν ή υποβάθμισαν πληροφορίες σχετικά με την έκταση της φερόμενης κινεζικής παρέμβασης στις αμερικανικές εκλογές.

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Παρά τους ισχυρισμούς του για μαζικές παρατυπίες και νοθεία, ειδικοί, ανεξάρτητα ινστιτούτα και η αμερικανική δικαιοσύνη συμπέραναν πως δεν υπάρχει καμιά απόδειξη για νοθεία ή παρατυπίες που επηρέασαν το αποτέλεσμα.

Όπως επισήμαναν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η κινεζική πρεσβεία εξέδωσε ανακοίνωση –ήδη πριν εκφωνήσει την ομιλία του ο κ. Τραμπ– με την οποία τόνισε πως το Πεκίνο θεωρεί τις εκλογές στις ΗΠΑ «εσωτερική υπόθεση», τηρεί την «αρχή της μη ανάμιξης στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων κρατών» και διατρανώνοντας πως «η Κίνα ουδέποτε αναμίχθηκε ή θα αναμιχθεί στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ».

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Στο στόχαστρό του ABC και NBC μετά το διάγγελμα

Ο Ντόναλντ Τραμπ αξίωσε να ανακληθούν οι άδειες αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων εθνικής εμβέλειας που προτίμησαν να μην αναμεταδώσουν απευθείας ομιλία του από τον Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας –χωρίς να παρουσιάσει καμιά απόδειξη– πως ενέχονται σε υποτιθέμενη συνωμοσία για τη διάπραξη εκλογικής απάτης.

🚨 NOW: President Trump demands the FCC broadcast licenses be REVOKED from the networks like ABC and NBC refusing to air his speech tonight#TrumpSpeech pic.twitter.com/Jx1R67aXsg ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 17, 2026

«Το NBC και το ABC είπαν πως δεν θα μεταδώσουν την ομιλία (…) Επειδή ξέρουν πως το σύστημά μας έχει διαφθαρεί και δεν θέλουν να το αποκαλύψουν. Αυτά και άλλα μέσα ενημέρωσης είναι μέρος συνωμοσίας. Θέλουν να συνεχιστεί η απάτη. (…) Μια απάτη όπως αυτή θα έπρεπε να σημάνει την ανάκληση των αδειών τους», είπε σε επιθετικό τόνο ο πρόεδρος.

Ρούμπιο: Θα ξεριζώσουμε κάθε ξένη παρέμβαση

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στις εξαγγελίες του Ντόναλντ Τραμπ για την εκλογική ασφάλεια και την αντιμετώπιση της ξένης παρέμβασης.

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«Χωρίς εμπιστοσύνη δεν μπορεί να υπάρξει μεγαλείο», έγραψε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

«Υπό τον πρόεδρο Τραμπ, η κυβέρνηση θα εξαλείψει κάθε ξένη παρέμβαση στις εκλογές μας και θα προστατεύσει τη δημοκρατία μας. Το μέλλον της Αμερικής ανήκει στους Αμερικανούς», πρόσθεσε.