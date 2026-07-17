Κίνα: “Καθαρά κατασκευάσματα” οι κατηγορίες Τραμπ για ανάμιξη στις εκλογές των ΗΠΑ το 2020

Η Κίνα χαρακτήρισε τις χθεσινές δηλώσεις Ντόναλντ Τραμπ περί ανάμιξης του Πεκίνου στις αμερικάνικες εκλογές του 2020 “καθαρά κατασκευάσματα”.

«Οι ισχυρισμοί που διατυπώθηκαν από την αμερικανική πλευρά δεν είναι παρά καθαρά κατασκευάσματα και κακόβουλες συκοφαντίες, οι οποίες έχει αποδειχθεί από καιρό ότι είναι αβάσιμες», αντέδρασε ο Λιν Τζιάν, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, στη διάρκεια σημερινής συνέντευξης Τύπου.

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Σε χθεσινές δηλώσεις του ο Τραμπ κατηγόρησε την Κίνα ότι έκανε “την πιο μεγάλη πειρατεία εκλογικών δεδομένων στην ιστορία, η οποία κατέληξε στο να αποκτήσει αθέμιτα η Κίνα 220 εκατομμύρια φακέλους Aμερικανών ψηφοφόρων” “κατασκευάζοντας” ψηφοδέλτια υπέρ του αντιπάλου του Τζο Μπάιντεν.

“Η Κίνα δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για τις αμερικανικές εκλογές και ουδέποτε επενέβη σ’ αυτές», τόνισε. «Αντιθέτως, η διεθνής κοινότητα βλέπει πολύ καθαρά ποιος είναι αυτός που συνήθως αναμιγνύεται στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών”, είπε ακόμα.

“Καλούμε την αμερικανική πλευρά να στοχαστεί πάνω στις δικές της ενέργειες, να σταματήσει να δυσφημεί αβάσιμα την Κίνα, να μην καθιστά την Κίνα ζήτημα στις εκλογές της και να κάνει περισσότερα για να ευνοήσει τις σινοαμερικανικές σχέσεις”, συνέχισε ο εκπρόσωπος.

Τραμπ: “Η Κίνα έκλεψε στοιχεία ψηφοφόρων το 2020”

Σε διάγγελμά του, σε ώρα υψηλής τηλεθέασης που όμως μεγάλα τηλεοπτικά επέλεξαν να μην αναμεταδώσουν απευθείας, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Κίνα ότι ενέχεται στη «μεγαλύτερη πειρατεία εκλογικών δεδομένων στην ιστορία».

Ο ρεπουμπλικάνος υποστήριξε πως τα έγγραφα στα οποία αναφέρθηκε «δείχνουν ότι, για πολλά χρόνια, από τις (σ.σ. προεδρικές) εκλογές του 2020, η Κίνα διεξήγαγε αυτή που μοιάζει να ήταν η μεγαλύτερη επιχείρηση πειρατείας εκλογικών δεδομένων στην ιστορία», υποστηρίζοντας ότι το Πεκίνο «απέκτησε παράνομα» όχι λιγότερους από «220 εκατομμύρια φακέλους αμερικανών ψηφοφόρων». President Trump announces that the White House has released documents that they claim are a series of previously classified U.S. Intelligence Community Assessments and other reports that allegedly expose vulnerabilities in electronic voting. pic.twitter.com/VkTzR9fuc0 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 17, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ διατείνεται εδώ και χρόνια, χωρίς να έχει παρουσιάσει ποτέ κάποια πειστική απόδειξη, πως στις εκλογές του 2020 του «έκλεψαν» τη νίκη, ότι δεν επικράτησε ο δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν. «Ήταν ένας εφιάλτης για την ασφάλεια της εκλογικής αναμέτρησης» εξήγησε.

Παρά τους ισχυρισμούς του για μαζικές παρατυπίες και νοθεία, ειδικοί, ανεξάρτητα ινστιτούτα και η αμερικανική δικαιοσύνη συμπέραναν πως δεν υπάρχει καμιά απόδειξη για νοθεία ή παρατυπίες που επηρέασαν το αποτέλεσμα.