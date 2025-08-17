Κατ’ ιδίαν συνάντηση θα έχουν Τραμπ – Ζελένσκι πριν την σύσκεψη με τους Ευρωπαίους

Τετ α τετ πριν την σύσκεψη της Δευτέρας (18/8) με τους ευρωπαίους ηγέτες θα έχουν οι Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το γερμανικό ARD οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν αρχικά μόνοι της τα όσα ειπώθηκαν στη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν παρουσία του Ζελένσκι ότι η Ουκρανία πρέπει να λάβει εγγυήσεις ασφαλείας για να υπάρξουν περαιτέρω συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, ενώ ο Πούτιν έθεσε τους δικούς του όρους με στόχο μία “ειρήνη διαρκείας” στην Ουκρανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη των “Προθύμων” με συμμετοχή Ευρωπαίων ηγετών και του προέδρου της Ουκρανίας Βολόντιμιρ Ζελένσκι. Οι ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν ότι η Ουκρανία πρέπει να λάβει εγγυήσεις ασφαλείας για να υπάρξουν περαιτέρω συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Τσεχίας Πετρ Φιάλα.

«Η τηλεδιάσκεψη του Συνασπισμού των Προθύμων ήταν σημαντική για το συντονισμό ενόψει της αυριανής συνάντησης στο Λευκό Οίκο», έγραψε στο X.

«Συμφωνήσαμε ότι η άμεση προτεραιότητα πρέπει να είναι να μπει ένα τέλος στους σκοτωμούς και ότι σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη θα είναι απολύτως ουσιώδεις για περαιτέρω διαπραγματεύσεις».

Ταυτόχρονα, όπως δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του πολωνικού υπουργείου Εξωτερικών, πρέπει να υπάρξει κάποιας μορφής κατάπαυση του πυρός για να γίνει δυνατό να αρχίσουν ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία.

«Οποιαδήποτε μορφή διακοπής, κατάπαυσης του πυρός ή οριοθέτησης πυρός είναι, σύμφωνα με το Συνασπισμό των Προθύμων, προϋπόθεση για την έναρξη οποιωνδήποτε ειρηνευτικών συνομιλιών», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Πάβελ Βρόνσκι.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα υποστήριξε πως η ενότητα ανάμεσα στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ζωτικής σημασίας για να υπάρξει βιώσιμη ειρήνη για την Ουκρανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όπως υπογράμμισα κατά τη σημερινή συνάντηση του Συνασπισμού των Προθύμων, αν δεν συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός, η ΕΕ και οι ΗΠΑ πρέπει να αυξήσουν την πίεση επί της Ρωσίας», πρόσθεσε ο Κόστα σε μήνυμά του στο X.

Μακρόν: “Ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη”

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν εμφανίστηκε απαισιόδοξος για την έκβαση των συζητήσεων για την Ουκρανία και τόνισε ότι η κατάσταση για την Ευρώπη είναι σοβαρή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Με ρωτάτε αν πιστεύω ότι ο Πούτιν θέλει ειρήνη. Νομίζω ότι η απάντηση είναι όχι», ανέφερε ο Μακρόν, επισημαίνοντας παράλληλα πως «η κατάσταση είναι εξαιρετικά σοβαρή, όχι μόνο για την Ουκρανία αλλά και για την Ευρώπη».

Ο Γάλλος ηγέτης υπογράμμισε ότι ο κοινός στόχος των Ευρωπαίων είναι «μια ισχυρή και διαρκής ειρήνη για την Ουκρανία» και επανέλαβε ότι «θέλουμε η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας να γίνει σεβαστή». Μάλιστα δεν παρέλειψε να τονίσει ότι «δεν πρέπει να δείξουμε αδυναμία ενώπιον της Ρωσίας».