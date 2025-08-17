Φον ντερ Λάιεν: “Η Ευρώπη θα συνεχίζει να στηρίζει την Ουκρανία για όσο χρειαστεί” – Ζελένσκι: “Δεν είναι έτοιμη η Ρωσία για τριμερή σύνοδο”

Διαβεβαιώσεις για απόλυτη στήριξη στην Ουκρανία έδωσε η Επίτροπος της ΕΕ, Ούρσουλα φον ντελ Λάιεν στη συνέντευξη τύπου με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι το απόγευμα της Κυριακής (17/8).

Η επίτροπος της ΕΕ τόνισε ότι θα η Ευρώπη ελπίζει σε μία τριμερής σύνοδος κορυφής “το συντομότερο δυνατό” και επανέλαβε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα σταθεί δίπλα στην Ουκρανία. Η φον ντελ Λάιεν είπε επίσης στις κοινές δηλώσεις της με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η ΕΕ «θα συνεχίσει να σας στηρίζει για όσο χρειαστεί».

Περιγράφοντας τα χαρακτηριστικά μιας καλής συμφωνίας, η κυρίας φον ντελ Λάιεν είπε ότι «πρώτον αυτή πρέπει να περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφάλειας για την προστασία τόσο της Ουκρανίας όσο και της Ευρώπης. Και η Ουκρανία πρέπει επίσης να είναι σε θέση να διατηρήσει την εδαφική της κυριαρχία και δεν πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε διεθνείς οργανισμούς και της λήψης βοήθειας από άλλες χώρες».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι ο όρος «κατάπαυση του πυρός» έχει μικρότερη σημασία από την ουσία, που είναι να σταματήσει η αιματοχυσία.

«Αυτό που μετρά είναι το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα πρέπει να είναι να σταματήσει το σκοτωμός», είπε. Παράλληλα, χαιρέτισε την αλλαγή στάσης των ΗΠΑ και την προσπάθεια που κάνει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για μία ειρήνη με διάρκεια.

«Χαιρετίζουμε την προθυμία του προέδρου Τραμπ να παράσχει εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, παρόμοιες με το Άρθρο 5», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες μαζί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η πρόεδρος της Επιτροπής επιβεβαίωσε επίσης ότι η Ουκρανία πρέπει να είναι σε θέση να διατηρήσει την εδαφική της ακεραιότητα.

«Δεν μπορούν να υπάρξουν περιορισμοί στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις: είτε πρόκειται για συνεργασία με άλλες τρίτες χώρες είτε για βοήθεια από άλλες τρίτες χώρες. Κανένας περιορισμός για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν ενόψει της συνάντησης Ευρωπαίων ηγετών και της συνόδου κορυφής στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα με θέμα συζήτησης ένα πιθανό ειρηνευτικό σχέδιο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Αργότερα σήμερα έχει προγραμματιστεί βιντεοδιάσκεψη μεταξύ των ηγετών χωρών της αποκαλούμενης “Συμμαχίας των Προθύμων”, χωρών συμμάχων του Κιέβου.

Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ θα συνοδεύσουν τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι στη συνάντηση που θα έχει αύριο Δευτέρα με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ζελένσκι: “Η Ρωσία ανέτοιμη για τριμερή σύνοδο”

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι οι τρέχουσες γραμμές του μετώπου στον πόλεμο της χώρας του κατά της Ρωσίας θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για ειρηνευτικές συνομιλίες.

«Χρειαζόμαστε πραγματικές διαπραγματεύσεις, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε από το σημείο που βρίσκεται τώρα η γραμμή του μετώπου», τόνισε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι Ευρωπαίοι ηγέτες υποστήριξαν τη θέση του αυτή.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε τη θέση του ότι είναι απαραίτητο να επιτευχθεί μια εκεχειρία προκειμένου να υπάρξει στη συνέχεια διαπραγμάτευση για μια τελική συμφωνία.

Παράλληλα είπε ότι δεν βλέπει καμία ένδειξη ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για μια τριμερή σύνοδο κορυφής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν, και του ίδιου.

«Σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχει καμία ένδειξη από τη Ρωσία ότι η τριμερής σύνοδος κορυφής θα πραγματοποιηθεί», δήλωσε κατά τη διάρκεια σύντομης κοινής συνέντευξης Τύπου με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.