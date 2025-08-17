BBC: Οι περιοχές που απαιτεί ο Πούτιν για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία – Ποιες παραχωρήσεις προτίθεται να κάνει

Οι εδαφικές παραχωρήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία μετά την συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα.

Ενώ ο Ζελένσκι και οι σύμμαχοί του συζητούν την επερχόμενη συνάντηση με τον Τραμπ, ο Πούτιν περιμένει την αντίδραση της Ουκρανίας και των Ευρωπαίων στην αυριανή συνάντηση με τον Τραμπ, η Ρωσία φέρεται να έχει προσφερθεί να κάνει κάποιες παραχωρήσεις σε εδάφη, σύμφωνα με τον απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Αυτό έρχεται μετά την χθεσινή είδηση ότι ο Πούτιν φέρεται να προσφέρθηκε να σταματήσει την επίθεσή του και να παγώσει την πρώτη γραμμή στην Ουκρανία εάν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμφωνήσει να παραδώσει τον έλεγχο της ανατολικής περιοχής του Ντόνετσκ στη Ρωσία.

Πολλά ειδησεογραφικά πρακτορεία ανέφεραν επίσης ότι ο Πούτιν ζήτησε από την Ουκρανία να αποσυρθεί από το Ντονμπάς, το οποίο αποτελείται από το Ντόνετσκ και το Λουχάνσκ, σε ευρύτερο πλαίσιο. Τώρα, ο Γουίτκοφ υπονοεί ότι όταν συναντήθηκαν ο Τραμπ και ο Πούτιν, «στο τραπέζι» βρίσκονταν εδαφικές παραχωρήσεις σχετικά με και τις πέντε ανατολικές περιοχές όπου ο έλεγχος αμφισβητείται.

Η τοποθέτηση του απεσταλμένου του Τραμπ έρχεται να ενισχύσει τα σενάρια περί μιας άτυπης «συμφωνίας ανταλλαγής» που θα μπορούσε να διασφαλίσει μια εύθραυστη εκεχειρία, χωρίς ωστόσο να επιλύει τις θεμελιώδεις διαφορές ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα.

Στο επίκεντρο το Ντονμπάς

Στην καρδιά της διαμάχης βρίσκεται το Ντονμπάς, η βιομηχανική περιοχή της ανατολικής Ουκρανίας που αποτελείται από το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ. Η περιοχή, κατά πλειονότητα ρωσόφωνη, αποτέλεσε το πρώτο πεδίο πολεμικής αντιπαράθεσης όταν η Ρωσία, μετά την προσάρτηση της Κριμαίας, ενίσχυσε ένοπλες ομάδες που κατέλαβαν τμήματα των δύο περιφερειών.

Το 2022, λίγο πριν από τη γενικευμένη εισβολή, ο Πούτιν αναγνώρισε μονομερώς την «ανεξαρτησία» ολόκληρων των περιοχών Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, υπερβαίνοντας ακόμη και τα όρια που είχαν επιβάλει οι φιλορωσικές διοικήσεις.

Οι “παραχωρήσεις’ Πούτιν

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν το Σάββατο οι Financial Times, το Bloomberg και το Reuters, ο Ρώσος πρόεδρος πρότεινε στον Ντόναλντ Τραμπ να «παγώσει» τις πολεμικές επιχειρήσεις κατά μήκος της γραμμής μετώπου, υπό την προϋπόθεση ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα παραδώσει τον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς στη Μόσχα. Αυτό θα σήμαινε πρακτικά παραχώρηση ουκρανικών εδαφών στα οποία ο ρωσικός στρατός δεν έχει καταφέρει να αποκτήσει τον έλεγχο.

Η πρόταση αυτή περιλαμβάνει επιπλέον τη διατήρηση του ρωσικού ελέγχου στη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα καθώς και την Κριμαία, που η Μόσχα θεωρεί «τετελεσμένο γεγονός».

Ζελένσκι: Αποκλείει παραχώρηση εδαφών της Ουκρανίας

Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό τέτοιου είδους προτάσεις. Όπως τονίζουν διπλωματικές πηγές, οποιαδήποτε παραχώρηση που αφορά ουκρανικό έδαφος κινδυνεύει να αναγνωριστεί ως ρωσικό κεκτημένο, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο προηγούμενο για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Για τον λόγο αυτό, οι ηγέτες της Ε.Ε. αναμένεται να μεταφέρουν στον Τραμπ τις «κόκκινες γραμμές» τους, ζητώντας σκληρή στάση έναντι της Ρωσίας και σαφείς εγγυήσεις για την Ουκρανία.

Πάντως, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Κυριακή στις Βρυξέλλες ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να συζητήσει εδαφικές αλλαγές στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής, αλλά απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο παραχώρησης εδαφών που δεν βρίσκονται ήδη υπό ρωσική κατοχή.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας επέμεινε ότι η ανταλλαγή εδαφών είναι αδύνατη σύμφωνα με το ουκρανικό σύνταγμα. «Ο Πούτιν έχει πολλές απαιτήσεις, αλλά δεν τις γνωρίζουμε όλες» είπε ο Ουκρανός πρόεδρος προσθέτοντας ότι θα χρειαστεί χρόνος για να τις εξετάσουμε όλες, αν είναι όσες έχουμε ακούσει.