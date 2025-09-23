Και το Βέλγιο είπε “ναι” σε παλαιστινιακό κράτος – Μπαράζ αναγνωρίσεων από δυτικές χώρες

Και το Βέλγιο προχώρησε στην αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης, ακολουθώντας τα βήματα αρκετών άλλων χωρών.

«Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε το διεθνές δίκαιο, ιδίως το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των λαών», δήλωσε χθες Δευτέρα ο βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βίβερ στη διάσκεψη της Νέας Υόρκης για την προώθηση της λύσης των δύο κρατών, την οποία συγκάλεσαν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία.

Η διάσκεψη είχε στόχο να δώσει νέα ώθηση στις διπλωματικές προσπάθειες για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, στη βάση της λύσης δύο κρατών – που οραματίζεται το Ισραήλ και ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό παλαιστινιακό κράτος να συνυπάρχουν ειρηνικά.

«Η λύση των δύο κρατών δεν είναι νεκρή», τόνισε ο πρωθυπουργός του Βελγίου. «Είναι πληγωμένη, αλλά είναι εφικτή η αναβίωσή της και πρέπει να γίνει για το καλό και των δύο λαών», συμπλήρωσε.

Νωρίτερα, και η Γαλλία, η Ανδόρα, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα και το Μονακό δήλωσαν ότι αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος.

Η συγκεκριμένη κίνηση ήρθε μετά την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Πορτογαλίας να αναγνωρίσουν επίσης το παλαιστινιακό κράτος μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, εξήρε τις χώρες που αναγνώρισαν την Παλαιστίνη. Έκανε τη δήλωσή του στη διάσκεψη μέσω βίντεο, επειδή η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ του αρνήθηκε τη βίζα για να παρευρεθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα.

«Καλούμε όσους δεν το έχουν κάνει ακόμη να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους», είπε ο Αμπάς, προσθέτοντας ότι η Παλαιστινιακή Αρχή ζήτησε επίσης «υποστήριξη για την πλήρη ένταξη της Παλαιστίνης στα Ηνωμένα Έθνη».

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ, από την πλευρά τους, μποϊκοτάρισαν τη σύνοδο κορυφής, με τον πρέσβη του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντάνον, να περιγράφει την εκδήλωση ως «τσίρκο».

Μιλώντας στη σύνοδο κορυφής, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες επανέλαβε την υποστήριξή του στη λύση των δύο κρατών, χαρακτηρίζοντάς την ως τη μόνη βιώσιμη οδό προς την ειρήνη μετά από χρόνια αποτυχημένων διαπραγματεύσεων και συνεχιζόμενης βίας.

Ο Γκουτέρες δήλωσε ότι η κρατική υπόσταση των Παλαιστινίων «είναι δικαίωμα, όχι ανταμοιβή», απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ ότι αποτελεί ανταμοιβή για τη Χαμάς.

Από την πλευρά του, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, έκανε ειδική αναφορά στη συμμετοχή της Ελλάδας στη διάσκεψη για τη λύση των δύο κρατών για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, την οποία συγκάλεσαν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία.

Υπογράμμισε ότι η χώρα μας έχει «εκπεφρασμένη θέση», καθώς πρωτοστατεί σε ανθρωπιστικά ζητήματα, παρέχοντας βοήθεια και φιλοξενώντας παιδιά από τη Γάζα, ενώ στηρίζει την Παλαιστινιακή Αρχή.

Για το θέμα της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους, επισήμανε ότι «αυτή είναι η λύση: η ίδρυση ενός Παλαιστινιακού κράτους στα όρια προ του 1967». Όπως πρόσθεσε ο κ. Γεραπετρίτης «το ζήτημα είναι ο χρονισμός», με την Ελλάδα να θεωρεί ότι η αναγνώριση πρέπει να έρθει «στο τέλος της πολιτικής διαδικασίας και υπό την αιγίδα του ΟΗΕ».

Οι επιπλέον χώρες που αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη προστίθενται στις 147 από τις 193 χώρες μέλη του ΟΗΕ που είχαν ήδη αναγνωρίσει επίσημα την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση από τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους.

Με περισσότερο από το 80% της διεθνούς κοινότητας να αναγνωρίζει πλέον το κράτος της Παλαιστίνης, η διπλωματική πίεση έχει ενταθεί στο Ισραήλ, το οποίο συνεχίζει τον πόλεμο στη Γάζα, όπου έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 65.300 Παλαιστίνιοι και η περιοχή έχει μετατραπεί σε ερείπια.

Η Ισπανία, η Νορβηγία και η Ιρλανδία αναγνώρισαν την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση πέρυσι, με τη Μαδρίτη να επιβάλλει επίσης κυρώσεις στο Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα.