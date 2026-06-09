Γαλλία: Απαγόρευση εισόδου στην χώρα για τον Ισραηλινό υπουργό Σμότριτς – Κυρώσεις από 8 κράτη για τις βιαιότητες κατά Παλαιστινίων στην Δυτική Όχθη

Γαλλία, Βρετανία, Καναδάς, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Νορβηγία επέβαλαν κυρώσεις σε βάρος ατόμων για διάπραξη βιαιοτήτων κατά Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Το Παρίσι απαγόρευσε επίσης την είσοδο στη χώρα στον Ισραηλινό υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σμότριτς, ο οποίος «προωθεί ενεργά την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης» και «υποστηρίζει ανοιχτά» την «επανεποικισμό της Γάζας», απαγορεύεται να εισέλθει στη γαλλική επικράτεια, τόνισε ο Μπαρό στην ανακοίνωσή του.

«Σε τέσσερις ηγέτες οργανώσεων εποίκων και 21 βίαιους εποίκους» απαγορεύεται επίσης να εισέλθουν στη χώρα, πρόσθεσε ο υπουργός, καταγγέλλοντας μια «πολιτική που η συντριπτική πλειοψηφία της διεθνούς κοινότητας, σταθερά προσηλωμένη στη λύση των δύο κρατών, δεν μπορεί να αποδεχτεί».

Η γαλλική κυβέρνηση επέβαλε στις 23 Μαΐου αντίστοιχη απαγόρευση εισόδου στη χώρα και σε έναν άλλο, ακροδεξιό υπουργό της ισραηλινής κυβέρνησης, τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο που δείχνει την ωμή μεταχείριση που επιφύλαξε αυτός σε ξένους ακτιβιστές του “στολίσκου για τη Γάζα” μετά τη σύλληψή τους στη θάλασσα από το Ισραήλ.

Ο Μπαρό δήλωσε επίσης ότι από κοινού με τη Βρετανία, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τη Νορβηγία, επιβλήθηκαν «νέες κυρώσεις κατά υπευθύνων για την εντατικοποίηση της εποικιστικής δραστηριότητας και της βίας στη Δυτική Όχθη». Δεν διευκρίνισε ποια είναι τα νέα τιμωρητικά μέτρα, ή ποια άτομα στοχοποιούνται από αυτά.

Αυτές οι πέντε χώρες είχαν ήδη ανακοινώσει στις 10 Ιουνίου 2025 ότι απαγόρευαν στους υπουργούς Μπεν Γκβιρ και Σμότριτς την είσοδο στις επικράτειες τους, κατηγορώντας τους για «υποκίνηση βίας» κατά των Παλαιστινίων, ιδίως στη Δυτική Όχθη. Η ισραηλινή κυβέρνηση κατήγγειλε τότε αυτές τις κυρώσεις, αποκαλώντας τες «σκανδαλώδεις».

Το Ισραήλ κατέχει τη Δυτική Όχθη από το 1967.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η βία που σχετίζεται με την ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση κλιμακώθηκε στο κατεχόμενο αυτό παλαιστινιακό έδαφος μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, που πυροδοτήθηκε από την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Από τότε, τουλάχιστον 1.080 Παλαιστίνιοι, συμπεριλαμβανομένων πολλών μαχητών αλλά και πολλών αμάχων, έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη από Ισραηλινούς στρατιώτες ή εποίκους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε στοιχεία της Παλαιστινιακής Αρχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά στοιχεία, τουλάχιστον 46 Ισραηλινοί, τόσο άμαχοι πολίτες όσο και στρατιώτες, σκοτώθηκαν εκεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή κατά τη διάρκεια ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων.