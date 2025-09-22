Εμανουέλ Μακρόν: Αναγνώρισε και επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης η Γαλλία – «Ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος»

Στο γεγονός ότι η Γαλλία αναγνωρίζει και επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης αναφέρθηκε ο πρόεδρος της χώρας Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια της ομιλίας στη σύνοδο του ΟΗΕ για το παλαιστινιακό ζήτημα.

«Γι’ αυτό, πιστός στην ιστορική δέσμευση της χώρας μου στη Μέση Ανατολή, στην ειρήνη μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, γι’ αυτό δηλώνω ότι σήμερα η Γαλλία αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

«Έχει έρθει η ώρα επειδή υπάρχει μια επείγουσα ανάγκη παντού. Ήρθε η ώρα για ειρήνη επειδή είμαστε μόλις λίγα λεπτά μακριά από το να μην μπορούμε πλέον να την κατακτήσουμε. Γι’ αυτό συγκεντρωθήκαμε εδώ σήμερα. Κάποιοι μπορεί να πουν ότι είναι πολύ αργά. Άλλοι μπορεί να πουν ότι είναι πολύ νωρίς. Αλλά ένα πράγμα είναι σίγουρο. Δεν μπορούμε άλλο να περιμένουμε» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Η υπόσχεση ενός αραβικού κράτους μέχρι σήμερα παραμένει ανεκπλήρωτη. Έκτοτε, υπήρξε μια μακρά πορεία ελπίδας και απελπισίας αλληλένδετη, την οποία έχουν διανύσει Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι, ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Έχουμε περπατήσει δίπλα τους, ο καθένας μας σύμφωνα με την ιστορία και τις ευαισθησίες του.

Αλλά η αλήθεια είναι ότι φέρουμε συλλογική ευθύνη για το γεγονός ότι, μέχρι σήμερα, δεν έχουμε οικοδομήσει δίκαιη και διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Θέλουμε δύο κράτη που ζουν δίπλα-δίπλα με ειρήνη και ασφάλεια να γίνουν πραγματικότητα. Ωστόσο, επί του παρόντος, το Ισραήλ επεκτείνει περαιτέρω τη στρατιωτική του επιχείρηση στη Γάζα με τον δηλωμένο στόχο της καταστροφής της Χαμάς. Αλλά… εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί, τραυματιστεί, λιμοκτονήσει, τραυματιστεί ψυχικά. Οι ζωές τους εξακολουθούν να καταστρέφονται».

Παράλληλα, ο Μακρόν ανέφερε: «Παρόλο που η Χαμάς έχει αποδυναμωθεί σημαντικά, και παρά το γεγονός ότι διεξάγονται διαπραγματεύσεις για μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός, το ασφαλέστερο μέσο για την απελευθέρωση των ομήρων, τίποτα, μα τίποτα δεν δικαιολογεί τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Γάζα. Τίποτα».

Μακρόν: Η Χαμάς πρέπει να διαλυθεί αμέσως μόλις συμφωνηθεί εκεχειρία

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στη συνέχεια στάθηκε στην Χαμάς αλλά και στις κινήσεις που είναι έτοιμη να κάνει η χώρα του.

«Η Χαμάς πρέπει να διαλυθεί αμέσως μόλις συμφωνηθεί εκεχειρία. Η Γαλλία είναι έτοιμη να συμβάλει σε μια διεθνή αποστολή σταθεροποίησης, καθώς και να υποστηρίξει, από κοινού με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, τη δημιουργία και τον εξοπλισμό των παλαιστινιακών δυνάμεων ασφαλείας. Η Γαλλία θα ανοίξει πρεσβεία στην Παλαιστίνη» ανέφερε ο Μακρόν.