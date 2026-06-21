«Εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας» – Το μήνυμα του ΥΠΕΞ για την απαγόρευση εισόδου στο Ισραήλ σε Έλληνες πολίτες

Το ΥΠΕΞ πήρε θέση για την απαγόρευση εισόδου στο Ισραήλ σε Έλληνες πολίτες με ανακοίνωση του.

«Εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας προς τις ισραηλινές Αρχές για την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση Ελλήνων πολιτών, εκπροσώπων εργατικών σωματείων, οι οποίοι είχαν τελικό προορισμό τη Ραμάλλα, κατόπιν πρόσκλησης της παλαιστινιακής πλευράς», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

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«Οι εν λόγω Έλληνες πολίτες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις για την είσοδό τους στη χώρα και είχαν δηλώσει το σκοπό του ταξιδιού τους στις Αρχές», προσθέτει.

Οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης

Συγκεκριμένα, τα άτομα αυτά ταξίδεψαν με προορισμό τη Δυτική Όχθη έπειτα από πρόσκληση παλαιστινιακών συνδικάτων για να επισκεφθούν τη Ραμάλα και να συναντηθούν με εργαζομένους και συνδικαλιστικές οργανώσεις της Παλαιστίνης.

«Από το πιο «δημοκρατικό» κράτος της Μέσης Ανατολής! Όταν τέσσερις συνδικαλιστές, μία συνδικαλίστρια και μία συνταξιούχος εργαζόμενη θέλουν να επισκεφτούν συναδέλφους τους στην Δυτική Όχθη της Παλαιστίνης, πρέπει να ζητούν πρώτα την άδεια του Ισραηλινού στρατού. Έχουμε και τα τηλέφωνα τους πλέον. Για να τα πάρουμε από την αρχή:

Λάβαμε πρόσκληση από την Γενική Ομοσπονδία Σωματείων Παλαιστίνης να επισκεφτούμε την Δυτική Όχθη, να συναντήσουμε εργαζόμενους και σωματεία, να δούμε πώς ζουν και πώς επιβιώνουν οι άνθρωποι σε αυτή την πολύπαθη γωνιά του πλανήτη. Άλλαι όμως οι βουλαί του Ισραήλ.

Ο στρατός παίρνει τις αποφάσεις. Απαγορεύεται η είσοδος στην Ραμάλα μέσω Τελ-Αβιβ! Η Δυτική Όχθη είναι πλέον αποκλεισμένη περιοχή και εξαρτάται απόλυτα από τις επιθυμίες του Ισραήλ. Απελαθήκαμε από το Ισραήλ μας γύρισαν στην Αθήνα με την επόμενη πτήση ΔΕΝ θα κάμψουν όμως την αλληλεγγύη των ελλήνων εργαζομένων και του ελληνικού λαού προς τον Παλαιστινιακό λαό» ανέφερε η πρόεδρος του ΣΕΕΤ και Μέλος Ε.Κ. Αθήνας Γιώτα Λαζαροπούλου.

ΚΚΕ για την απέλαση συνδικαλιστών από το Ισραήλ: «Απαράδεκτη και καταδικαστέα»

«Η απέλαση από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ των Ελλήνων συνδικαλιστών που στόχο είχαν να φτάσουν στη Ραμάλα, για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον πολύπαθο παλαιστινιακό λαό είναι απολύτως απαράδεκτη και καταδικαστέα. Καταδικαστέα όμως είναι και η στάση της κυβέρνησης της ΝΔ που δεν προχωρά στις απαραίτητες ενέργειες διαμαρτυρίας απέναντι στον στρατηγικό της σύμμαχο Ισραήλ, που συνεχίζει τη γενοκτονία, τους επoικισμούς, την καταπάτηση των παλαιστινιακών εδαφών» τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ και καταλήγει:

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«Τώρα χρειάζεται να δυναμώσει ακόμα περισσότερο η αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό, η απαίτηση να διακοπεί κάθε συνεργασία με το Ισραήλ, να αναγνωριστεί ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της Βουλής».

ΣΥΡΙΖΑ: Προκλητική και αυταρχική η απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών από το Ισραήλ

Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του ζητά από την ελληνική κυβέρνηση να καταδικάσει τις ισραηλινές ενέργειες και να προχωρήσει σε διάβημα στο Ισραήλ.

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«Η απαγόρευση εισόδου και η απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών συνιστά μια ακόμα προκλητική και αυταρχική ενέργεια του Ισραήλ που στρέφεται ενάντια στο διεθνές δίκαιο. Οι εκπρόσωποι των ελληνικών συνδικαλιστικών οργανώσεων είχαν προγραμματισμένες συναντήσεις με παλαιστινιακές συνδικαλιστικές οργανώσεις στη Δυτική Όχθη.

Η ενέργεια αυτή των ισραηλινών αρχών είναι πλήρως συμβατή με την κατοχική παρουσία και τους ισραηλινούς εποικισμούς στα παλαιστινιακά εδάφη. Έρχεται σε συνέχεια παράνομων επιθέσεων και επεισοδίων άσκησης βίας, ακόμα και απαγωγής, απέναντι σε αποστολές αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό», σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

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ΕΛΑΣ: Καταδικάζει την απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών από το Ισραήλ και ζητά παρέμβαση της κυβέρνησης

Την έντονη καταδίκη της για την απαγόρευση εισόδου στη Δυτική Όχθη και την απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών από τις ισραηλινές αρχές εξέφρασε η ΕΛΑΣ, κάνοντας λόγο για ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο.

Σε ανακοίνωσή της, η ΕΛΑΣ αναφέρει ότι το Ισραήλ «για ακόμη μία φορά προβαίνει σε παράνομες ενέργειες εις βάρος πολιτών που επιθυμούν να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους προς τον παλαιστινιακό λαό», επικαλούμενη τόσο το διεθνές δίκαιο όσο και το άρθρο 2 της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ.

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Παράλληλα, το κόμμα συνδέει το περιστατικό με την πρόσφατη αναχαίτιση του «Global Sumud Flotilla», την οποία χαρακτηρίζει «πράξη διεθνούς πειρατείας».

Η ΕΛΑΣ καλεί την ελληνική κυβέρνηση και το υπουργείο Εξωτερικών να τοποθετηθούν άμεσα και να διαμηνύσουν στην ισραηλινή πλευρά τη σοβαρότητα των ενεργειών αυτών, προχωρώντας στις απαραίτητες διπλωματικές διαμαρτυρίες.

Τέλος, ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει συγκεκριμένα μέτρα απέναντι στην κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, προτείνοντας την αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ λόγω παραβίασης της ρήτρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και την επιβολή κυρώσεων σε πρόσωπα και φορείς που συμμετέχουν, όπως υποστηρίζει, στην ισραηλινή πολιτική στη Γάζα, τη Δυτική Όχθη, τον Λίβανο και το Ιράν.

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

«Οι ισραηλινές αρχές απαγόρευσαν την είσοδο και αποφάσισαν την απέλαση έξι συνδικαλιστών από την Ελλάδα, οι οποίοι ταξίδεψαν έπειτα από πρόσκληση παλαιστινιακών συνδικάτων για να επισκεφθούν τη Ραμάλα και να συναντηθούν με εργαζομένους και συνδικαλιστικές οργανώσεις της Παλαιστίνης.

Στην αποστολή συμμετείχε η Γιώτα Λαζαροπούλου, Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς.

Η απόφαση αυτή αποτελεί ακόμη μία αυθαίρετη και προκλητική ενέργεια ενός κράτους που επιχειρεί να απομονώσει τον παλαιστινιακό λαό και να εμποδίσει κάθε διεθνή παρουσία στη Δυτική Όχθη ώστε να συνεχίσει τους εποικισμούς, τη στρατιωτική βία και την αρπαγή παλαιστινιακής γης με αμείωτο ρυθμό. Έχουμε φτάσει πλέον στο σημείο το κατοχικό κράτος του Ισραήλ να αποφασίζει ποιος και ποιες μπορεί να συναντήσει τους Παλαιστίνιους εργαζομένους μέσα στην ίδια τους τη γη.

Η ελληνική κυβέρνηση και το υπουργείο Εξωτερικών οφείλουν να τοποθετηθούν άμεσα, να απαιτήσουν επίσημες εξηγήσεις από τις ισραηλινές αρχές».