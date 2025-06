Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα περίπου στις 20:20 το βράδυ ότι ξεκίνησε να βομβαρδίζει «δεκάδες» εγκαταστάσεις πυραύλων εδάφους-εδάφους στο δυτικό Ιράν, τρίτη ημέρα από την έναρξη της σύρραξης μεταξύ Ισραήλ και Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Η Πολεμική Αεροπορία ξεκίνησε ένα κύμα επιθέσεων εναντίον δεκάδων πυραυλικών στόχων εδάφους-εδάφους στο δυτικό Ιράν», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε αεροπορική επιδρομή στο αεροδρόμιο στην Μασχάντ της τρίτης μεγαλύτερης πόλης του Ιράν στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι δεν υπάρχουν ζημιές σε κτίρια ή στον διάδρομο προσγείωσης απογείωσης του αεροδρομίου έπειτα από την ισραηλινή επιδρομή. Άλλα δημοσιεύματα ιρανικών μμε κάνουν λόγο για ισραηλινή επίθεση ανατολικά της πόλης Μασχάντ.

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία βομβάρδισε ένα ιρανικό αεροπλάνο ανεφοδιασμού στο αεροδρόμιο Μασχάντ στο βορειοανατολικό Ιράν, περίπου 2.300 χιλιόμετρα από το Ισραήλ, στην «πιο απομακρυσμένη επίθεση από την έναρξη της επιχείρησης» του Ισραήλ. «Η Πολεμική Αεροπορία εργάζεται για να επιτύχει αεροπορική υπεροχή σε όλο το Ιράν», τόνισε ο ισραηλινός στρατός.

Πέντε νεκροί από ισραηλινό βομβαρδισμό πολυκατοικίας στο κέντρο της Τεχεράνης

Μια ισραηλινή επιδρομή που εξαπολύθηκε σήμερα εναντίον μιας πολυκατοικίας στο κέντρο της Τεχεράνης είχε αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε νεκρούς, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, εν μέσω της στρατιωτικής κλιμάκωσης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ.

«Ένα κτίριο κατοικιών έγινε στόχος στο κέντρο της Τεχεράνης», μετέδωσε η τηλεόραση.

«Η περιοχή είναι πυκνοκατοικημένη και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα μεγάλου αριθμού θανάτων και τραυματιών», πρόσθεσε.

Ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν στο σημείο ανέφερε «δύο εκρήξεις» με διαφορά λίγων λεπτών η μία από την άλλη, κοντά στο κτίριο που στεγάζει το ιρανικό υπουργείο Επικοινωνιών.

«Η δεύτερη έκρηξη ήταν σημαντικά πιο ισχυρή», τόνισε ο δημοσιογράφος.

«Ένα πυκνό μαύρο σύννεφο καπνού» υψήθηκε μετά στον ουρανό, και κάτοικοι της περιοχής ήταν σοκαρισμένοι».

Οι ισραηλινές επιδρομές την Παρασκευή και το Σάββατο άφησαν τουλάχιστον 128 νεκρούς στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, και περίπου 900 τραυματίες, τόνισε η εφημερίδα Etemad, επικαλούμενη το ιρανικό Υπουργείο Υγείας.

Νετανιάχου: «Οι υπέροχοι πιλότοι μας μάχονται στους αιθέρες»

«Οι υπέροχοι πιλότοι μας μάχονται στους αιθέρες πάνω από την καιόμενη πόλη της Τεχεράνης. Είμαστε αποφασισμένοι να ολοκληρώσουμε την αποστολή της εξάλειψης της διπλής απειλής», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στην καθιερωμένη ενημέρωσή του προς το κοινό.

«Τέσσερις από τους πολίτες μας σκοτώθηκαν στην Τάμρα. Άκουσα πανηγυρισμούς, και τους απορρίπτω κατηγορηματικά. Ο πύραυλος δεν κάνει διακρίσεις. Πλήττει Εβραίους όσο και Άραβες. Έρχονται να μας καταστρέψουν όλους, και σε αυτή τη μάχη στεκόμαστε ενωμένοι», πρόσθεσε.

Δύο Ισραηλινοί συνελήφθησαν για διαβίβαση μυστικών πληροφοριών στο Ιράν τις τελευταίες ημέρες

Η ισραηλινή αστυνομία συνέλαβε δύο Ισραηλινούς ως ύποπτους για «εκτέλεση αποστολών για Ιρανούς τις τελευταίες ημέρες» καθώς η χώρα βρίσκεται «σε πόλεμο με το Ιράν», σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας και της Σιν Μπετ, της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας.

Αυτοί οι δύο «Εβραίοι πολίτες» είναι ύποπτοι για «διάπραξη αδικήματος επί θεμάτων ασφαλείας υπό την καθοδήγηση των ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών», ανέφερε η ανακοίνωση.

«Εν μέσω μιας στρατιωτικής εκστρατείας εναντίον του Ιράν, ενώ αυτό εκτοξεύει επιθέσεις κατά πυκνοκατοικημένων περιοχών και στρατηγικών τοποθεσιών στο Ισραήλ, γινόμαστε μάρτυρες των πραγματικών κινδύνων της συνεργασίας με τον Ιρανό εχθρό, ο οποίος εκμεταλλεύεται τις πληροφορίες που μεταδίδουν αυτοί οι πολίτες για να βλάψει το Κράτος του Ισραήλ», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της Σιν Μπετ στην ανακοίνωση.

Η σύλληψη είναι η τελευταία σε μια σειρά συλλήψεων στο Ισραήλ για συνεργασία με το Ιράν στον τομέα των πληροφοριών από την έναρξη του πολέμου της Λωρίδα της Γάζας, που πυροδοτήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2023, από την φονική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

Ομοβροντία πυραύλων από το Ιράν μετά τα ισραηλινά πλήγματα στην Τεχεράνη

Το μεσημέρι της Κυριακής (15.06) η Τεχεράνη εκτόξευσε νέες πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. Σειρήνες ήχησαν σε ολόκληρο το κεντρικό Ισραήλ και στην περιοχή της Ιερουσαλήμ, έπειτα από ομοβροντία βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν.

Την ίδια ώρα το Τελ Αβίβ, ενώ αναχαιτίζει τις πυραυλικές επιθέσεις εκτοξεύει χτυπήματα κατά του Ιράν. Πληροφορίες από τα ξένα δίκτυα αναφέρουν ότι οι ισραηλινοί χτύπησαν το υπουργείο πληροφοριών του Ιράν.

An Iran International viewer reported a strike near the Azimieh district of Karaj, with smoke filling the area. Another witness said drones were targeting and destroying air defense systems on the surrounding hills. — Iran International English (@IranIntl_En) June 15, 2025

A huge explosion has reportedly rocked Tehran's Tehranpars area, according to a video sent to Iran International. pic.twitter.com/bzPbVME9MO — Iran International English (@IranIntl_En) June 15, 2025

Βίντεο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου δείχνουν κατεδαφισμένα κτήρια και εκρήξεις σε κεντρικά σημεία της Τεχεράνης, αλλά και σε αποχετευτικά και υδρευτικά δίκτυα.

#Iran: Israeli strikes busted a pipe near Tajrish Square in #Tehran, causing sewage water to flood into the streets. pic.twitter.com/GqskoScmwT — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) June 15, 2025

Tehran 🇮🇷: An apartment building collapses after an Israeli strike.



Emergency services battle smoke and dust to find survivors.



video via: @mahdi_qomi pic.twitter.com/fAuIe4adJj — Alan MacLeod (@AlanRMacLeod) June 15, 2025

Τουλάχιστον 14 πυρηνικοί επιστήμονες έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από επιθέσεις των Ισραηλινών

Τουλάχιστον 14 Ιρανοί πυρηνικοί επιστήμονες έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές επιθέσεις από την Παρασκευή (13.06), συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων με παγιδευμένα αυτοκίνητα, σύμφωνα με δύο πηγές από τον Κόλπο.

Τα ονόματα των εννέα εξ αυτών δόθηκαν στη δημοσιότητα χθες από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), οι οποίες ανέφεραν ότι πολλοί από αυτούς ήταν διάδοχοι του Mohsen Fakhrizadeh, του αποκαλούμενου «πατέρα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος», ο οποίος φέρεται να δολοφονήθηκε από το Ισραήλ το 2020.

Ο στρατός αναφέρει ότι οι επιστήμονες είχαν συμβάλει στην πρόοδο του Ιράν προς την απόκτηση πυρηνικής βόμβας.

Τα ονόματα που δημοσιεύτηκαν είναι:

Fereydoon Abbasi – ειδικός στην πυρηνική μηχανική

Mohammad Mehdi Tehranchi – ειδικός στη φυσική

Akbar Motalebi Zadeh – ειδικός στη χημική μηχανική

Saeed Barji – ειδικός στη μηχανική υλικών

Amir Hassan Fakhahi – ειδικός στη φυσική

Abd al-Hamid Minoushehr – ειδικός στη φυσική πυρηνικών αντιδραστήρων

Mansour Asgari – ειδικός στη φυσική

Ahmad Reza Zolfaghari Daryani – ειδικός στην πυρηνική μηχανική

Ali Bakhouei Katirimi – ειδικός στη μηχανολογία

Ειδήσεις σήμερα:

Βουλιαγμένη: Πτώση ελικοπτέρου στη Μαρίνα – Ζωντανοί οι πέντε επιβάτες (βίντεο)

Πρεμιέρα αύριο για τα “φάρμακα κατ’ οίκον” – Η διαδικασία για 139.000 ασθενείς