«Μυστήριο» με τις εκρήξεις στο Ιράν – Οι ΗΠΑ αρνούνται ότι επιτέθηκαν

«Μυστήριο» επικρατεί με τις τελευταίες εκρήξεις που σημειώθηκαν την Πέμπτη 9/7 σε πολλές περιοχές του Ιράν.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας στο Al Jazeera, ο στρατός δεν έχει πραγματοποιήσει αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν τις τελευταίες ώρες.

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Να θυμίσουμε, ότι εκρήξεις ακούστηκαν την Πέμπτη 9/7 στο νότιο Ιράν, όπως μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, αναφέροντας τις περιοχές Μπαντάρ Αμπάς, Κοναράκ, Τσογαντάκ και Μπουσέρ – όπου βρίσκεται πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Τις προηγούμενες ημέρες, οι περιοχές αυτές είχαν βρεθεί στο στόχαστρο αμερικανικών επιθέσεων.