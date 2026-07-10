Κίνηση: Προβλήματα στον Κηφισό και τη Μεσογείων – Στο “κόκκινο” και ο Πειραιάς
Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Προβλήματα σημειώνονται και σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής.
Συγκεκριμένα, αυξημένη κίνηση σημειώνεται στον Κηφισό, ενώ σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και σε ορισμένα τμήματα των Λεωφόρων Μεσογείων και Βασιλέως Κωνσταντίνου.
Επίσης, δυσκολίες παρατηρούνται στην κυκλοφορία των οχημάτων και σε ορισμένους δρόμους του Πειραιά, αλλά και στη Λεωφόρο Αθηνών και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Κόρινθο.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:
5΄-10΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Ηρακλείου,
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) July 10, 2026
Προβλήματα σημειώνονται και στην Αττική Οδό:
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:
5΄-10΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Ηρακλείου,
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
πηγή στην Google
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