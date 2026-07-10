Επεισόδια σε Παρίσι και Λονδίνο μετά την νίκη της Γαλλίας επί του Μαρόκου (βίντεο)
Τραυματίστηκε αστυνομικός στην βρετανική πρωτεύουσα
Χιλιάδες κόσμου βγήκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, 10 Ιουλίου στους δρόμους του Παρισιού, μετά τη νίκη της Γαλλίας με 2-0 επί του Μαρόκου και την πρόκριση για τρίτη συνεχόμενη φορά στα ημιτελικά του Μουντιάλ.
Συγκεκριμένα, μετά το τελευταίο σφύριγμα, χιλιάδες φίλαθλοι βγήκαν στους δρόμους. Οι Γάλλοι για να γιορτάσουν τη μεγάλη πρόκριση και οι Μαροκινοί για να εκφράσουν την απογοήτευσή τους μετά τον αποκλεισμό.
ABSOLUTE SCENES IN PARIS 🇫🇷🙌
From the streets to the metro, France are celebrating in style after booking their spot in ANOTHER World Cup semi-final! pic.twitter.com/HnlQwkRQB9— Football360.com.au (@football360au) July 10, 2026
Scènes de liesse à Châtelet à Paris après la victoire de la France contre le Maroc.#MARFRA #FRAMAR #France pic.twitter.com/ksaUf3o15c— Luc Auffret (@LucAuffret) July 9, 2026
Σε αρκετές περιοχές καταγράφηκαν εικόνες έντασης, με φωτιές, κλειστούς δρόμους, βανδαλισμούς, ζημιές σε αυτοκίνητα και συγκρούσεις.
Wild scenes from Paris after France defeated Morocco in the World Cup quarter-finals.#mbappé #France pic.twitter.com/flc5SYzk1D— Bengal's untold tales (@Gramergolpo) July 10, 2026
Paris🇫🇷 right now 💔
Morrocco fans have taken to the streets of Paris after losing World Cup to France. pic.twitter.com/2UoYSBjIYl— RAZOR BLADE (@razorblade300) July 9, 2026
🚨 Paris Streets Erupt After World Cup Match
Reports and videos claim fires and chaos after Morocco’s defeat to France. #WorldCup2026 #Paris #France pic.twitter.com/WhmciRuW8eΔΙΑΦΗΜΙΣΗ— RandomStuff A2Z (@RandomstuffA2Z) July 9, 2026
Χάος στο Λονδίνο μετά τη νίκη της Γαλλίας
Επεισόδια σημειώθηκαν και στο Λονδίνο, όπου πλήθος φιλάθλων κατέκλυσε τους δρόμους μετά την επικράτηση της Γαλλίας.
Ένας αστυνομικός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας τραυματίστηκε στο δυτικό Λονδίνο, λίγα λεπτά μετά την εξασφάλιση της πρόκρισης των «τρικολόρ», και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
Βίντεο από την Edgware Road δείχνουν αστυνομικούς με εξοπλισμό αντιμετώπισης ταραχών να επιχειρούν να ελέγξουν το συγκεντρωμένο πλήθος.
🚨NEW: Riots have broken out in London tonight after Morocco were knocked out of the World Cup by France pic.twitter.com/gQa9VDGovVΔΙΑΦΗΜΙΣΗ— GB Politics (@GBPolitcs) July 9, 2026
Στα πλάνα φαίνεται ο τραυματισμένος αστυνομικός στο έδαφος, ανάμεσα σε δύο οχήματα της αστυνομίας, ενώ δέχεται τις πρώτες βοήθειες από διασώστες.
#VIDEO | La eliminación de Marruecos del Mundial 2026 terminó con disturbios en Londres. La Policía Metropolitana desplegó agentes antidisturbios en Edgware Road para controlar los incidentes, mientras medios locales reportaron que un policía resultó herido durante los… pic.twitter.com/hP5StjVb7vΔΙΑΦΗΜΙΣΗ— CENTRO Digital (@radiocentroec) July 10, 2026
Παράλληλα, σειρές αστυνομικών με ασπίδες σχηματίζουν φραγμούς ασφαλείας στην περιοχή.
πηγή στην Google
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