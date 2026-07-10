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Επεισόδια σε Παρίσι και Λονδίνο μετά την νίκη της Γαλλίας επί του Μαρόκου (βίντεο)

Τραυματίστηκε αστυνομικός στην βρετανική πρωτεύουσα

Επεισόδια σε Παρίσι και Λονδίνο μετά την νίκη της Γαλλίας επί του Μαρόκου (βίντεο)
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Χιλιάδες κόσμου βγήκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, 10 Ιουλίου στους δρόμους του Παρισιού, μετά τη νίκη της Γαλλίας με 2-0 επί του Μαρόκου και την πρόκριση για τρίτη συνεχόμενη φορά στα ημιτελικά του Μουντιάλ.

Συγκεκριμένα, μετά το τελευταίο σφύριγμα, χιλιάδες φίλαθλοι βγήκαν στους δρόμους. Οι Γάλλοι για να γιορτάσουν τη μεγάλη πρόκριση και οι Μαροκινοί για να εκφράσουν την απογοήτευσή τους μετά τον αποκλεισμό.

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Σε αρκετές περιοχές καταγράφηκαν εικόνες έντασης, με φωτιές, κλειστούς δρόμους, βανδαλισμούς, ζημιές σε αυτοκίνητα και συγκρούσεις.

Χάος στο Λονδίνο μετά τη νίκη της Γαλλίας

Επεισόδια σημειώθηκαν και στο Λονδίνο, όπου πλήθος φιλάθλων κατέκλυσε τους δρόμους μετά την επικράτηση της Γαλλίας.

Ένας αστυνομικός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας τραυματίστηκε στο δυτικό Λονδίνο, λίγα λεπτά μετά την εξασφάλιση της πρόκρισης των «τρικολόρ», και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

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Βίντεο από την Edgware Road δείχνουν αστυνομικούς με εξοπλισμό αντιμετώπισης ταραχών να επιχειρούν να ελέγξουν το συγκεντρωμένο πλήθος.

Στα πλάνα φαίνεται ο τραυματισμένος αστυνομικός στο έδαφος, ανάμεσα σε δύο οχήματα της αστυνομίας, ενώ δέχεται τις πρώτες βοήθειες από διασώστες.

Παράλληλα, σειρές αστυνομικών με ασπίδες σχηματίζουν φραγμούς ασφαλείας στην περιοχή.

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