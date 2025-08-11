Ισπανία: Οι φλόγες απειλούν εθνικό πάρκο της UNESCO – Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν εκκενώσει

Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες και οι θυελλώδεις άνεμοι προκαλούν «πύρινους στροβίλους», καθώς οι φλόγες καίνε σπίτια και οδηγούν στην απομάκρυνση εκατοντάδων ανθρώπων από μια περιοχή κοντά σε ένα εθνικό πάρκο που έχει ενταχθεί στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, στη βόρεια Ισπανία, είπαν σήμερα οι αρχές.

Spain battles severe wildfires 🔥



Over 39,000 hectars have burned this year, with blazes forcing evacuations from rural villages to UNESCO sites like Las Medulas



Heat waves over 40°C, low humidity and strong winds are fueling the crisis https://t.co/9OLiMclX5d pic.twitter.com/ceWUS8qcbu ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ August 11, 2025

Περίπου 800 άνθρωποι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους σε τουλάχιστον έξι χωριά στο βόρειο τμήμα της περιφέρειας Καστίλη και Λεόν, όπου μαίνονται πολλές πυρκαγιές.

BURNING NOW: A large wildfire is threatening homes in Tarifa, driven by strong winds and extreme heat. Fire crews are struggling to contain the blaze, and residents are urged to keep windows and doors shut as authorities monitor the evolving situation.



📍Tarifa, Cádiz, Spain pic.twitter.com/o5VETGJSsL— Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 11, 2025

Οι κάτοικοι προσπαθούν να εμποδίσουν τις φλόγες

Οι κάτοικοι της πόλης Κονγκόστα ρίχνουν νερό με λάστιχα κήπου στα σπίτια τους, σε δέντρα και στο οδόστρωμα προκειμένου να εμποδίσουν τις φλόγες, οι οποίες «κατάπιαν» ήδη τουλάχιστον δύο κτίρια, ενώ η αστυνομία τους καλεί να προετοιμαστούν να απομακρυνθούν.

Ο καπνός που καλύπτει την περιοχή είναι πολύ πυκνός με αποτέλεσμα τα πυροσβεστικά αεροσκάφη να μην μπορούν να πετάξουν.

«Υπάρχουν ήδη αρκετά σπίτια που έχουν καεί, δεν ξέρουμε τι άλλο να κάνουμε. Είμαστε εντελώς ανυπεράσπιστοι και μας έχουν εγκαταλείψει», δήλωσε η κάτοικος της Κονγκόστα Εβανγκελίνα Περάλ Ντελγάδο, ηλικίας 70 ετών.

Οι υψηλές θερμοκρασίες προκαλούν στροβίλους φωτιάς

Οι υψηλές θερμοκρασίες χθες προκάλεσαν στροβίλους φωτιάς κοντά στο πάρκο Las Medulas, αναγκάζοντας τις πυροσβεστικές δυνάμεις να υποχωρήσουν, είπε ο Χουάν Κάρλος Σουάρες- Κινόνες, επικεφαλής περιβάλλοντος της περιφερειακής κυβέρνησης.

Northern Spain is battling several severe forest fires. Over 1,400 people have had to be evacuated. The cause is an extreme heatwave and prolonged drought. pic.twitter.com/lGTaM9T8DJ— DW News (@dwnews) August 11, 2025

«Αυτό συμβαίνει όταν οι θερμοκρασίες φθάνουν γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου σε μια πολύ περιορισμένη κοιλάδα και τότε ξαφνικά (η φωτιά) εισέρχεται σε μια πιο ανοικτή και με περισσότερο οξυγόνο περιοχή. Αυτό δημιουργεί μια πύρινη σφαίρα, έναν πύρινο στρόβιλο», εξήγησε.

Ένα παρατεταμένο κύμα καύσωνα στην Ισπανία συνεχίστηκε σήμερα με τις θερμοκρασίες να φθάνουν τους 42 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές.

Δύο ή τρεις πυρκαγιές μάλλον ξεκίνησαν από κεραυνούς

Δύο ή τρεις πυρκαγιές ενδέχεται να ξεκίνησαν από κεραυνούς, είπε ο Χουάν Κάρλος Σουάρες- Κινόνες, όμως υπάρχουν ενδείξεις πως η πλειονότητα εξ αυτών ήταν αποτέλεσμα εμπρησμού, το οποίο ο αξιωματούχος περιέγραψε ως «περιβαλλοντική τρομοκρατία».

Στο βόρειο τμήμα της γειτονικής Πορτογαλίας, περίπου 700 πυροσβέστες δίνουν μάχη με μια πυρκαγιά που ξεκίνησε το Σάββατο στο Τρανκόσο, σε απόσταση περίπου 350 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της Λισαβόνας.

Μέχρι στιγμής φέτος, περίπου 520.000 στρέμματα, ή το 0,6% του συνόλου της Πορτογαλίας, έχουν καεί, υπερβαίνοντας τον μέσο όρο για την ίδια περίοδο, το διάστημα 2006-2024, κατά περίπου 100.000 στρέμματα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές.