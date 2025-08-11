Φωτιά στα Δαρδανέλλια: Απειλούνται πολυτελείς κατοικίες
Διακοπή ναυσιπλοΐας
Ξέσπασε σήμερα, Δευτέρα (11/08) νέα φωτιά στα Δαρδανέλλια (Τσανάκαλε).
Από την περιοχή Κεπέζ ξεκίνησε η πυρκαγιά, ενώ μέχρι στιγμής έχουν απομακρυνθεί περίπου 80 άτομα δια θαλάσσης. Μάλιστα η ένταση της φωτιάς είναι μεγάλη και απειλεί πολυτελείς κατοικίες στην περιοχή Γκιουζελγιαλί στα Στενα των Δαρδανελλίων.
Çanakkale'de çıkan yangının Havadan görüntüleri ! Yaktınız ,Yıktınız, güzel olan ne varsa yok ettiniz , Ama bu Ülkeyi yok edemiyeceksiniz !!! #Çanakkaleyanıyor #Yangın #SONDAKİKA pic.twitter.com/wgeFl5JwTF— ꜱᵢ៳ₐ𝑦 𝑔üԼ 🐾 (@SimaySimaygul) August 11, 2025
Διεκόπη η ναυσιπλοΐα στα Στενά των Δαρδανελλίων
Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ertnews, έχει διακοπεί η ναυσιπλοΐα στο ρεύμα ανόδου (από Νότο προς Βορρά) στα Στενά των Δαρδανελλίων. Τιτάνια μάχη δίνουν με τις φλόγες οι δυνάμεις της πυρόσβεσης ώστε να περιορίσουν την πυρκαγιά, ενώ η κατάσταση παραμένει κρίσιμη
ACİL DESTEK! #ÇanakkaleYanıyor pic.twitter.com/6KsCDUBdPd— postmodern (@postmodeern) August 11, 2025
Βίντεο που έχουν ανέβει στο διαδίκτυο δείχνουν την ένταση της φωτιάς και τις ζημιές που έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής.
Çanakkale'de çıkan orman yangını yerleşim yerlerine ulaştı.
Birçok vatandaşın arabası ve yazlığı yanarak kullanılamaz hale geldi.#ÇanakkaleYanıyor
pic.twitter.com/KDYugyVlHl— Dora'navirüs (@doranavirus) August 11, 2025
