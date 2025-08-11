Φωτιά στα Δαρδανέλλια: Απειλούνται πολυτελείς κατοικίες

Ξέσπασε σήμερα, Δευτέρα (11/08) νέα φωτιά στα Δαρδανέλλια (Τσανάκαλε).

Από την περιοχή Κεπέζ ξεκίνησε η πυρκαγιά, ενώ μέχρι στιγμής έχουν απομακρυνθεί περίπου 80 άτομα δια θαλάσσης. Μάλιστα η ένταση της φωτιάς είναι μεγάλη και απειλεί πολυτελείς κατοικίες στην περιοχή Γκιουζελγιαλί στα Στενα των Δαρδανελλίων.

Çanakkale'de çıkan yangının Havadan görüntüleri ! Yaktınız ,Yıktınız, güzel olan ne varsa yok ettiniz , Ama bu Ülkeyi yok edemiyeceksiniz !!! #Çanakkaleyanıyor #Yangın #SONDAKİKA pic.twitter.com/wgeFl5JwTF— ꜱᵢ៳ₐ𝑦 𝑔üԼ 🐾 (@SimaySimaygul) August 11, 2025

Διεκόπη η ναυσιπλοΐα στα Στενά των Δαρδανελλίων

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ertnews, έχει διακοπεί η ναυσιπλοΐα στο ρεύμα ανόδου (από Νότο προς Βορρά) στα Στενά των Δαρδανελλίων. Τιτάνια μάχη δίνουν με τις φλόγες οι δυνάμεις της πυρόσβεσης ώστε να περιορίσουν την πυρκαγιά, ενώ η κατάσταση παραμένει κρίσιμη

Βίντεο που έχουν ανέβει στο διαδίκτυο δείχνουν την ένταση της φωτιάς και τις ζημιές που έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής.