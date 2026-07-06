Πορτογαλία – Ισπανία: Η ώρα, το κανάλι και οι ενδεκάδες της μεγάλης μάχης για τους «16» του Μουντιάλ 2026

Τη δική τους μάχη για την πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026 δίνουν το βράδυ της Δευτέρας 6/7 οι Πορτογαλία και Ισπανία.

Οι δυο χώρες δίνουν τη δική τους μάχη στο πρώτο «Κλάσικο της Ιβηρικής» σε νοκ-άουτ φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου και θα προσπαθήσουν να φτάσουν στη νίκη για να συνεχίσουν στην διοργάνωση.

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Μάλιστα, λίγη ώρα πριν τη σέντρα του μεγάλου αγώνα έγιναν γνωστές οι συνθέσεις των δύο ομάδων, με την Πορτογαλία να ξεκινάει με τους Κόστα, Ντίας, Βέιγκα, Κανσέλο, Μέντες, Φερνάντες, Νέβες, Βιτίνια, Φέλιξ, Νέτο, Κριστιάνο Ρονάλντο.

Από την πλευρά της, η Ισπανία θα αρχίσει τον αγώνα με τους Σιμόν, Πόρο, Λαπόρτ, Κουμπαρσί, Κουκουρέγια, Μπαένα, Ρόδρι, Πέδρι, Όλμο, Ογιαρθάμπαλ, Γιαμάλ.

Ο αγώνας θα αρχίσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.